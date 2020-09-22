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В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 45 человек
В результате ДТП с автобусом в Ульчском районе Хабаровского края пострадали 45 человек, в том числе ребенок, сообщил краевой Центр медицины катастроф. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:07
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ульчский район
хабаровский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 сен — РИА Новости.</strong> В результате ДТП с автобусом в <a href="http://ria.ru/location_Ulchskijj_rajjon/">Ульчском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> пострадали 45 человек, в том числе ребенок, сообщил краевой Центр медицины катастроф.Пассажиры и водитель получили травмы различной степени тяжести. В стационар поселка Циммермановка, расположенного в 24 километрах от места аварии, госпитализировали 15 человек с ушибами, переломами, повреждениями мягких тканей. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, рассказали РИА Новости в медучреждении.Состояние шестерых пострадавших оценивают как тяжелое, добавил временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев. "По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением. Все поручения по оказанию помощи пострадавшим даны экстренным службам, ответственным лицам правительства Хабаровского края и местным властям", — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.Представитель перевозчика сообщил РИА Новости, что автобус был технически исправен и совершал спецрейс — перевозил рыбаков.К месту аварии из Хабаровска экстренно вылетели два вертолета Центра медицины катастроф и МЧС. В первую очередь будут вывозить тех, кто получил тяжелые травмы.
https://ria.ru/20200921/postradavshaya-1577568540.html
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ульчский район
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ульчский район, хабаровский край, происшествия

В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 45 человек

10:07 22.09.2020 (обновлено: 14:25 22.09.2020)
16610
Место ДТП в Хабаровском крае
Место ДТП в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен — РИА Новости. В результате ДТП с автобусом в Ульчском районе Хабаровского края пострадали 45 человек, в том числе ребенок, сообщил краевой Центр медицины катастроф.
Пассажиры и водитель получили травмы различной степени тяжести. В стационар поселка Циммермановка, расположенного в 24 километрах от места аварии, госпитализировали 15 человек с ушибами, переломами, повреждениями мягких тканей. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, рассказали РИА Новости в медучреждении.

"Есть случаи угрозы жизни. Сейчас мы пациентов рассортируем. Еще не все доставлены. Вертолетом будем отправлять часть пациентов, пока не решено, кого и куда", — уточнил собеседник агентства.

Состояние шестерых пострадавших оценивают как тяжелое, добавил временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев. "По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением. Все поручения по оказанию помощи пострадавшим даны экстренным службам, ответственным лицам правительства Хабаровского края и местным властям", — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Представитель перевозчика сообщил РИА Новости, что автобус был технически исправен и совершал спецрейс — перевозил рыбаков.
К месту аварии из Хабаровска экстренно вылетели два вертолета Центра медицины катастроф и МЧС. В первую очередь будут вывозить тех, кто получил тяжелые травмы.
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