https://ria.ru/20200922/avtobus-1577583762.html

В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 45 человек

В результате ДТП с автобусом в Ульчском районе Хабаровского края пострадали 45 человек, в том числе ребенок, сообщил краевой Центр медицины катастроф. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T10:07

2020-09-22T10:07

2020-09-22T14:25

ульчский район

хабаровский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 сен — РИА Новости.</strong> В результате ДТП с автобусом в <a href="http://ria.ru/location_Ulchskijj_rajjon/">Ульчском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> пострадали 45 человек, в том числе ребенок, сообщил краевой Центр медицины катастроф.Пассажиры и водитель получили травмы различной степени тяжести. В стационар поселка Циммермановка, расположенного в 24 километрах от места аварии, госпитализировали 15 человек с ушибами, переломами, повреждениями мягких тканей. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, рассказали РИА Новости в медучреждении.Состояние шестерых пострадавших оценивают как тяжелое, добавил временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев. "По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением. Все поручения по оказанию помощи пострадавшим даны экстренным службам, ответственным лицам правительства Хабаровского края и местным властям", — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.Представитель перевозчика сообщил РИА Новости, что автобус был технически исправен и совершал спецрейс — перевозил рыбаков.К месту аварии из Хабаровска экстренно вылетели два вертолета Центра медицины катастроф и МЧС. В первую очередь будут вывозить тех, кто получил тяжелые травмы.

https://ria.ru/20200921/postradavshaya-1577568540.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульчский район, хабаровский край, происшествия