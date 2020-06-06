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2020-06-06T19:31
https://ria.ru/20200606/1572573157.html
Источник сообщил о столкновении двух автобусов в Ингушетии
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о столкновении двух автобусов в Ингушетии

19:31 06.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 6 июн – РИА Новости. Почти 20 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"На трассе "Кавказ" в Сунженском районе произошло столкновение двух автобусов. В результате, по предварительным данным, пострадали 19 человек, никто не погиб", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что после аварии в больницу доставлено несколько человек. По факту ДТП проводится расследование.
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Республика ИнгушетияСунженский районПроисшествия
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