Источник сообщил о столкновении двух автобусов в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 6 июн – РИА Новости. Почти 20 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"На трассе "Кавказ" в Сунженском районе произошло столкновение двух автобусов. В результате, по предварительным данным, пострадали 19 человек, никто не погиб", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после аварии в больницу доставлено несколько человек. По факту ДТП проводится расследование.