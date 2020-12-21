https://ria.ru/20201221/dtp-1590153910.html
В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
Автобус ПАЗ наехал на стоящий грузовик на Октябрьском мосту в Красноярске, 16 пассажиров обратились за помощью к медикам, сообщает пресс-служба управления МВД... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T06:03
2020-12-21T06:03
2020-12-21T06:03
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 дек - РИА Новости. Автобус ПАЗ наехал на стоящий грузовик на Октябрьском мосту в Красноярске, 16 пассажиров обратились за помощью к медикам, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краюВ отношении водителя грузового автомобиля составлен ряд административных материалов, в том числе и за не выставленный знак аварийной остановки в соответствии с ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20201221/dtp-1590149745.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, происшествия