https://ria.ru/20201221/dtp-1590153910.html

В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик

В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик

Автобус ПАЗ наехал на стоящий грузовик на Октябрьском мосту в Красноярске, 16 пассажиров обратились за помощью к медикам, сообщает пресс-служба управления МВД... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T06:03

2020-12-21T06:03

2020-12-21T06:03

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 21 дек - РИА Новости. Автобус ПАЗ наехал на стоящий грузовик на Октябрьском мосту в Красноярске, 16 пассажиров обратились за помощью к медикам, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краюВ отношении водителя грузового автомобиля составлен ряд административных материалов, в том числе и за не выставленный знак аварийной остановки в соответствии с ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20201221/dtp-1590149745.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия