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2020-06-06T19:36
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В Ингушетии госпитализировали шесть рабочих после ДТП с автобусами
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РИА Новости

В Ингушетии госпитализировали шесть рабочих после ДТП с автобусами

19:36 06.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Шесть рабочих доставили в Сунженскую больницу в Ингушетии поле столкновения двух автобусов на территории яблочного сада "Гигант", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
"На территории яблочного сада ООО "Гигант" в сельском поселении Нестеровское столкнулись два автобуса ПАЗ, принадлежащие предприятию", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, оба автобуса развозили рабочих яблочного сада. По предварительной информации, шесть рабочих доставлены в Сунженскую больницу с различными ушибами. Погибших на месте ДТП нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Республика ИнгушетияСунженский районПроисшествия
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