В Ингушетии госпитализировали шесть рабочих после ДТП с автобусами

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Шесть рабочих доставили в Сунженскую больницу в Ингушетии поле столкновения двух автобусов на территории яблочного сада "Гигант", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
"На территории яблочного сада ООО "Гигант" в сельском поселении Нестеровское столкнулись два автобуса ПАЗ, принадлежащие предприятию", - сказал собеседник агентства.
По его словам, оба автобуса развозили рабочих яблочного сада. По предварительной информации, шесть рабочих доставлены в Сунженскую больницу с различными ушибами. Погибших на месте ДТП нет. Обстоятельства происшествия выясняются.