В Ингушетии госпитализировали шесть рабочих после ДТП с автобусами

"На территории яблочного сада ООО "Гигант" в сельском поселении Нестеровское столкнулись два автобуса ПАЗ, принадлежащие предприятию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оба автобуса развозили рабочих яблочного сада. По предварительной информации, шесть рабочих доставлены в Сунженскую больницу с различными ушибами. Погибших на месте ДТП нет. Обстоятельства происшествия выясняются.