https://ria.ru/20201225/dtp-1590882253.html

В Рязанской области завели дело после ДТП с с автобусом

В Рязанской области завели дело после ДТП с с автобусом

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, который опрокинулся в Скопинском районе Рязанской области, в результате чего погибли четыре... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:42

2020-12-25T11:42

2020-12-25T11:42

дтп с рейсовым автобусом в рязанской области

следственный комитет россии (ск рф)

скопинский район

рязанская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, который опрокинулся в Скопинском районе Рязанской области, в результате чего погибли четыре человека, сообщает УМВД по региону.Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четыре человека, в том числе водитель. Пострадали, по данным полиции, 11 человек в возрасте от семи до 48 лет, из них трое, в том числе десятилетний мальчик и девушка 17 лет, были доставлены в реанимацию. СК сообщал о 13 пострадавших. Всего в ДТП травмы получили пятеро детей в возрасте от семи до 17 лет. Состояние десятилетнего мальчика оценивалось как крайне тяжелое."По факту ДТП следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Скопинский" возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.По данным УМВД региона, ДТП произошло в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. Предположительно, он уснул за рулем. В результате автобус выехал в кювет и опрокинулся.

https://ria.ru/20201225/dtp-1590868637.html

https://ria.ru/20201225/avtobus-1590855799.html

скопинский район

рязанская область

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дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, следственный комитет россии (ск рф), скопинский район, рязанская область, происшествия