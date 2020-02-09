Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте, четыре пассажира автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Позже стало известно, что одна из пассажирок скончалась на операционном столе. Прокуратура по данному факту организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), также уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) возбудил следователь ОМВД по Яшкинскому району. Десять человек были эвакуированы в специализированные медицинские учреждения области.