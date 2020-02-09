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2020-02-09T21:14+0300
https://ria.ru/20200209/1564465662.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

21:10 09.02.2020 (обновлено: 21:14 09.02.2020)
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© РИА Новости / Фото предоставлено очевидцемЛобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
© РИА Новости / Фото предоставлено очевидцем
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте, четыре пассажира автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Позже стало известно, что одна из пассажирок скончалась на операционном столе. Прокуратура по данному факту организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), также уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) возбудил следователь ОМВД по Яшкинскому району. Десять человек были эвакуированы в специализированные медицинские учреждения области.
© Фото : ГИБДД РФ Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
© Фото : ГИБДД РФ
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
"Еще пять пострадавших обратились в травмпункты Кемерово. Все – амбулаторно. Таким образом, (количество - ред.) пострадавших достигло 38 (человек – ред.), не считая двух погибших", – пояснил пресс-секретарь центра.
Ранее собеседник агентства сообщал, что в ДТП пострадали 33 человека.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Вчера, 16:43
Глава Кузбасса прибыл в больницу, куда доставили пострадавших в ДТП
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КемеровоРоссияКемеровская областьПроисшествия
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