Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до десяти

Авария произошла на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в среду утром. Столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, следовавший в аэропорт "Платов", грузовой автомобиль Scania, минивэн Mercedes Viano и легковой Reno. Сообщалось о двоих погибших и семерых пострадавших.