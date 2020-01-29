Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до десяти

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области выросло до 10, сообщает ГУМВД России по региону.
Авария произошла на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в среду утром. Столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, следовавший в аэропорт "Платов", грузовой автомобиль Scania, минивэн Mercedes Viano и легковой Reno. Сообщалось о двоих погибших и семерых пострадавших.
"В результате ДТП погибли водители автобуса и Mercedes. За медицинской помощью обратились 10 человек, восемь госпитализированы", - сообщает ГУМВД.
Ранее представитель ведомства сообщал РИА Новости, что авария произошла из-за того, что водитель фуры не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.