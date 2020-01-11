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Пермские следователи завели дело после ДТП с автобусом
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РИА Новости

Пермские следователи завели дело после ДТП с автобусом

09:41 11.01.2020 (обновлено: 09:44 11.01.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкДТП в Пермском крае
ДТП в Пермском крае
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором были подростки-спортсмены, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Ранее сообщалось, что авария произошла в пятницу на 472-м километре федеральной трассы М-7 "Волга", столкнулись семь машин, в том числе фура и автобус, в котором ехали подростки-спортсмены. Ранее Минздрав региона сообщал о 12 пострадавших, шестеро из которых - дети.
На месте ДТП на 472 километре федеральной трассы М-7 Волга
10 января, 15:41
Попавшие в ДТП в Пермском крае юные спортсмены здоровы и уже дома
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, один из них - несовершеннолетний 2007 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ведется следствие", - говорится в сообщении.
По предварительной информации следствия, девушка 1986 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", не справилась с управлением при обгоне и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с большегрузом с полуприцепом, от чего легковушку отбросило на двигавшийся в попутном направлении автомобиль Volvo с полуприцепом, который затем столкнулся с ГАЗ-330202, Hyundai Solaris и автобусом Mercedes.
Массовое ДТП в Пермском крае
10 января, 17:07
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае
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МВД РФРоссияПермский крайПроисшествия
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