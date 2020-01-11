Пермские следователи завели дело после ДТП с автобусом

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следователи в Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором были подростки-спортсмены, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что авария произошла в пятницу на 472-м километре федеральной трассы М-7 "Волга", столкнулись семь машин, в том числе фура и автобус, в котором ехали подростки-спортсмены. Ранее Минздрав региона сообщал о 12 пострадавших, шестеро из которых - дети.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, один из них - несовершеннолетний 2007 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ведется следствие", - говорится в сообщении.