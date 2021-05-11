https://ria.ru/20210511/prichina-1731799262.html

В МВД назвали предварительную причину ДТП в Курганской области

В МВД назвали предварительную причину ДТП в Курганской области

Предварительной причиной ДТП в Курганской области, где погибли пять человек и пострадали еще пятеро, мог стать выезд автомобиля Audi на встречную полосу... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:53

2021-05-11T15:53

2021-05-11T17:16

вадим шумков

угибдд

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюмень

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

курганская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. Предварительной причиной ДТП в Курганской области, где погибли пять человек и пострадали еще пятеро, мог стать выезд автомобиля Audi на встречную полосу движения, сообщила во вторник пресс-служба УГИБДД УМВД России региона.Как сообщала пресс-служба правительства региона, на автодорогу в области столкнулись автомобиль Audi и микроавтобус, в ДТП погибли 5 человек, еще 5 получили травмы.По данным УГИБДД, водитель на автомобиле Audi двигался по автодороге Екатеринбург – Шадринск - Курган со стороны областного центра в сторону Екатеринбурга. В автомобиле находился еще пассажир – женщина. В это время из Шадринска в сторону Тюмени двигался автобус Mercedes-Benz по маршруту "Шадринск – Исетское – Тюмень"."По предварительной информации, на 229 километре автодороги водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате ДТП оба водителя, мужчины 1956 и 1957 годов рождения, и два пассажира из автобуса (девушка 2000 года рождения и мужчина 1955 года рождения) от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Предположительно, пять пассажиров (женщина из легкового автомобиля и четыре пассажира автобуса) получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинское учреждение, добавляется в сообщении.На месте работают сотрудники госавтоинспекции, следственно–оперативная группа и сотрудники МЧС, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, поясняет пресс-служба.Как сообщала пресс-служба правительства региона, в связи с ДТП развернут оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим. По поручению губернатора региона Вадима Шумкова развернут штаб по оказанию помощи пострадавшим, готовятся места размещения – они будут предоставлены в случае необходимости родственникам пострадавших.

https://ria.ru/20210511/dtp-1731708707.html

https://ria.ru/20210510/gospitalizatsiya-1731702110.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пять человек погибли в ДТП в Курганской области. Кадры МЧС Причиной ДТП с 5 погибшими в Курганской области, по предварительным данным, стал выезд легковушки на встречную полосу. 2021-05-11T15:53 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вадим шумков, угибдд, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюмень, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курганская область, происшествия