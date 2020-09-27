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https://ria.ru/20200927/dtp-1577850875.html
Власти уточнили количество пострадавших при ДТП под Калининградом
Общее число пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза в Калининградской области, где погибли шесть человек, достигло 15 человек, сообщил... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T18:03
2020-09-27T20:51
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
происшествия
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости.</strong> Общее число пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a>, где погибли шесть человек, достигло 15 человек, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.В воскресенье утром вблизи поселка Круглово столкнулись пассажирский автобус №120 "Калининград-Янтарный" и песковоз. Как сообщили в УМВД, по предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу. Калининградские власти объявили понедельник траурным днем, семьям погибших будет оказана материальная помощь. По данным регионального минздрава, были госпитализированы 10 человек.Как сообщило следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по региону, следователи и криминалисты регионального управления СК России работают на месте происшествия, фиксируют следы аварии, изымают необходимые для исследований образцы и другие значимые для следствия материалы, в том числе у компании-перевозчика, допрашиваются очевидцы и пострадавшие. Вскоре следствием будет назначена автотехническая судебная экспертиза.После ДТП возбуждено два уголовных дела — по статье 264 (нарушение правил дорожного движения) и по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html
калининградская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия

Власти уточнили количество пострадавших при ДТП под Калининградом

18:03 27.09.2020 (обновлено: 20:51 27.09.2020)
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© Фото : МЧС РоссииДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : МЧС России
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КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Общее число пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза в Калининградской области, где погибли шесть человек, достигло 15 человек, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
В воскресенье утром вблизи поселка Круглово столкнулись пассажирский автобус №120 "Калининград-Янтарный" и песковоз. Как сообщили в УМВД, по предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу. Калининградские власти объявили понедельник траурным днем, семьям погибших будет оказана материальная помощь. По данным регионального минздрава, были госпитализированы 10 человек.

"Помимо погибших выявили 15 обратившихся за медицинской помощью. Цифра разнится, поскольку многие из тех, кто пострадал в аварии легко, уехали с места происшествия - кто на такси, кто на попутках, кого-то забрали родственники. Сейчас они тоже начинают обращаться", - сказал Лысков.

Как сообщило следственное управление СК России по региону, следователи и криминалисты регионального управления СК России работают на месте происшествия, фиксируют следы аварии, изымают необходимые для исследований образцы и другие значимые для следствия материалы, в том числе у компании-перевозчика, допрашиваются очевидцы и пострадавшие. Вскоре следствием будет назначена автотехническая судебная экспертиза.
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 14:23
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020 году
После ДТП возбуждено два уголовных дела — по статье 264 (нарушение правил дорожного движения) и по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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Следственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьПроисшествия
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