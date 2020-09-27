https://ria.ru/20200927/dtp-1577850875.html

Власти уточнили количество пострадавших при ДТП под Калининградом

Общее число пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза в Калининградской области, где погибли шесть человек, достигло 15 человек, сообщил... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T18:03

2020-09-27T18:03

2020-09-27T20:51

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

происшествия

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости.</strong> Общее число пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a>, где погибли шесть человек, достигло 15 человек, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.В воскресенье утром вблизи поселка Круглово столкнулись пассажирский автобус №120 "Калининград-Янтарный" и песковоз. Как сообщили в УМВД, по предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу. Калининградские власти объявили понедельник траурным днем, семьям погибших будет оказана материальная помощь. По данным регионального минздрава, были госпитализированы 10 человек.Как сообщило следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по региону, следователи и криминалисты регионального управления СК России работают на месте происшествия, фиксируют следы аварии, изымают необходимые для исследований образцы и другие значимые для следствия материалы, в том числе у компании-перевозчика, допрашиваются очевидцы и пострадавшие. Вскоре следствием будет назначена автотехническая судебная экспертиза.После ДТП возбуждено два уголовных дела — по статье 264 (нарушение правил дорожного движения) и по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html

калининградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия