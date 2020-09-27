Власти уточнили количество пострадавших при ДТП под Калининградом
18:03 27.09.2020 (обновлено: 20:51 27.09.2020)
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© Фото : МЧС РоссииДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
© Фото : МЧС России
КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Общее число пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза в Калининградской области, где погибли шесть человек, достигло 15 человек, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
В воскресенье утром вблизи поселка Круглово столкнулись пассажирский автобус №120 "Калининград-Янтарный" и песковоз. Как сообщили в УМВД, по предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу. Калининградские власти объявили понедельник траурным днем, семьям погибших будет оказана материальная помощь. По данным регионального минздрава, были госпитализированы 10 человек.
"Помимо погибших выявили 15 обратившихся за медицинской помощью. Цифра разнится, поскольку многие из тех, кто пострадал в аварии легко, уехали с места происшествия - кто на такси, кто на попутках, кого-то забрали родственники. Сейчас они тоже начинают обращаться", - сказал Лысков.
Как сообщило следственное управление СК России по региону, следователи и криминалисты регионального управления СК России работают на месте происшествия, фиксируют следы аварии, изымают необходимые для исследований образцы и другие значимые для следствия материалы, в том числе у компании-перевозчика, допрашиваются очевидцы и пострадавшие. Вскоре следствием будет назначена автотехническая судебная экспертиза.
После ДТП возбуждено два уголовных дела — по статье 264 (нарушение правил дорожного движения) и по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).