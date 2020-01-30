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Число пострадавших в ДТП в Якутии вахтовиков возросло до 16
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП в Якутии вахтовиков возросло до 16

10:20 30.01.2020 (обновлено: 10:55 30.01.2020)
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© Фото : МВД России по Республике Саха (Якутия) ДТП в Оймяконском районе Якутии. 30 января 2020
ДТП в Оймяконском районе Якутии. 30 января 2020
© Фото : МВД России по Республике Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 30 янв – РИА Новости. В ДТП с автобусом в Якутии пострадали 16 вахтовиков, госпитализированы четверо, состояние одного из них стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Ранее региональное управление ГИБДД сообщало, что в четверг на автодороге "Колыма" в Оймяконском районе опрокинулся автобус с вахтовиками, госпитализированы трое, 10 человек доставлены на осмотр в местную больницу.
"Медицинскую помощь в Оймяконской ЦРБ амбулаторно получают 12 человек, четверо госпитализированы. Врачи отделения травматологии оценивают состояние троих как средней тяжести, одного вахтовика – стабильно тяжелое", - рассказали в пресс-службе.
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ЯкутияЯкутскПроисшествия
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