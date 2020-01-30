Число пострадавших в ДТП в Якутии вахтовиков возросло до 16

ЯКУТСК, 30 янв – РИА Новости. В ДТП с автобусом в Якутии пострадали 16 вахтовиков, госпитализированы четверо, состояние одного из них стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Ранее региональное управление ГИБДД сообщало, что в четверг на автодороге "Колыма" в Оймяконском районе опрокинулся автобус с вахтовиками, госпитализированы трое, 10 человек доставлены на осмотр в местную больницу.
"Медицинскую помощь в Оймяконской ЦРБ амбулаторно получают 12 человек, четверо госпитализированы. Врачи отделения травматологии оценивают состояние троих как средней тяжести, одного вахтовика – стабильно тяжелое", - рассказали в пресс-службе.