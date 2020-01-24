В Ярославле 16 человек обратились к медикам после аварии с автобусами

Ранее УМВД по региону сообщило, что ДТП произошло в 06.52 мск на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская. Столкнулись два автобуса "Лиаз" и автомобиль. В результате аварии один человек погиб, в медучреждения доставлены семь человек.