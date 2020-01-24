В Ярославле 16 человек обратились к медикам после аварии с автобусами

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Шестнадцать человек обратились в больницу после столкновения двух автобусов и автомобиля в Ярославле, сообщило правительство региона.
Ранее УМВД по региону сообщило, что ДТП произошло в 06.52 мск на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская. Столкнулись два автобуса "Лиаз" и автомобиль. В результате аварии один человек погиб, в медучреждения доставлены семь человек.
"По уточненным данным, в больницу имени Соловьева самостоятельно обратились 11 человек, пострадавших в аварии на Московском проспекте. Пятеро доставлены на машинах скорой помощи. Один погибший", - говорится в сообщении.
Отмечается, что врачи проводят пострадавшим комплекс диагностических процедур.
Прокуратура Ярославской области сообщила о начале проверки по факту ДТП, на место происшествия выехал прокурор города Игорь Мокичев. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.