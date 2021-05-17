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В Красноярском крае девять человек пострадали при ДТП с грузовиком
В Красноярском крае девять человек пострадали при ДТП с грузовиком
Девять человек пострадали под Красноярском в результате столкновения автобуса и грузовика, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T09:32
2021-05-17T10:52
красноярский край
сосновоборск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 17 мая - РИА Новости. Девять человек пострадали под Красноярском в результате столкновения автобуса и грузовика, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю."По предварительной информации, водитель автомобиля "Газель" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В момент ДТП в автобусе помимо водителя находилось 8 человек. В настоящее время в медицинское учреждение доставлены 9 человек (пассажиры автобуса и водитель грузовика)", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что происшествие произошло около 11 часов по местному времени на въезде в Сосновоборск.Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Движение транспортных средств на данном участке дороги осуществляется по одной полосе в реверсивном режимеМедики после осмотра пострадавших в результате столкновения автобуса и грузовика под Красноярском госпитализировали двух человек, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.По данным СК региона, по данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20210517/kazan-1732576167.html
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красноярский край, сосновоборск, происшествия

В Красноярском крае девять человек пострадали при ДТП с грузовиком

09:32 17.05.2021 (обновлено: 10:52 17.05.2021)
 
© ГУ МВД России по Красноярскому краю ДТП на въезде в Сосновоборск под Красноярском
ДТП на въезде в Сосновоборск под Красноярском - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© ГУ МВД России по Красноярскому краю
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 мая - РИА Новости. Девять человек пострадали под Красноярском в результате столкновения автобуса и грузовика, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Газель" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В момент ДТП в автобусе помимо водителя находилось 8 человек. В настоящее время в медицинское учреждение доставлены 9 человек (пассажиры автобуса и водитель грузовика)", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что происшествие произошло около 11 часов по местному времени на въезде в Сосновоборск.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Движение транспортных средств на данном участке дороги осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме
Медики после осмотра пострадавших в результате столкновения автобуса и грузовика под Красноярском госпитализировали двух человек, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"В больницу доставили семь человек, всем оказана медицинская помощь. Из них двое госпитализированы, состояние средней степени тяжести, стабильные. Пятерым помощь оказана, и они отпущены под амбулаторное наблюдение по месту жительства", - сказала собеседница агентства.
По данным СК региона, по данному факту проводится проверка.
 
Красноярский крайСосновоборскПроисшествия
 
 
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