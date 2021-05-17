https://ria.ru/20210517/gruzovik-1732581099.html

В Красноярском крае девять человек пострадали при ДТП с грузовиком

В Красноярском крае девять человек пострадали при ДТП с грузовиком

Девять человек пострадали под Красноярском в результате столкновения автобуса и грузовика, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T09:32

2021-05-17T09:32

2021-05-17T10:52

красноярский край

сосновоборск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 17 мая - РИА Новости. Девять человек пострадали под Красноярском в результате столкновения автобуса и грузовика, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю."По предварительной информации, водитель автомобиля "Газель" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В момент ДТП в автобусе помимо водителя находилось 8 человек. В настоящее время в медицинское учреждение доставлены 9 человек (пассажиры автобуса и водитель грузовика)", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что происшествие произошло около 11 часов по местному времени на въезде в Сосновоборск.Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Движение транспортных средств на данном участке дороги осуществляется по одной полосе в реверсивном режимеМедики после осмотра пострадавших в результате столкновения автобуса и грузовика под Красноярском госпитализировали двух человек, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.По данным СК региона, по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20210517/kazan-1732576167.html

красноярский край

сосновоборск

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красноярский край, сосновоборск, происшествия