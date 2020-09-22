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Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, они госпитализированы, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T08:44
2020-09-22T10:33
дтп с автобусом в хабаровском крае
ульчский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, они госпитализированы, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ."В 8.00 в 24 километрах от Циммермановки <a href="http://ria.ru/location_Ulchskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ульчского района</a> произошло ДТП с автобусом. В опрокинутом автобусе было 45 человек, предварительно пострадали 10 из них. Пострадавшие доставлены в районную больницу, погибших нет", - говорится в сообщении.Добавляется, что силы и средства МЧС не потребовались, пассажиры выбрались сами.
https://ria.ru/20200916/dtp-1577360848.html
ульчский район
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дтп с автобусом в хабаровском крае, ульчский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

08:44 22.09.2020 (обновлено: 10:33 22.09.2020)
1076
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, они госпитализированы, сообщает МЧС РФ.
"В 8.00 в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района произошло ДТП с автобусом. В опрокинутом автобусе было 45 человек, предварительно пострадали 10 из них. Пострадавшие доставлены в районную больницу, погибших нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что силы и средства МЧС не потребовались, пассажиры выбрались сами.
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 23:11
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ДТП с автобусом в Хабаровском краеУльчский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайПроисшествия
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