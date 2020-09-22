https://ria.ru/20200922/avtobus-1577581196.html

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, они госпитализированы, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T08:44

2020-09-22T08:44

2020-09-22T10:33

дтп с автобусом в хабаровском крае

ульчский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799471_0:164:3350:2048_1400x0_80_0_0_e7c76b8a7ebee24885430e5c895a6ac6.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, они госпитализированы, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ."В 8.00 в 24 километрах от Циммермановки <a href="http://ria.ru/location_Ulchskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ульчского района</a> произошло ДТП с автобусом. В опрокинутом автобусе было 45 человек, предварительно пострадали 10 из них. Пострадавшие доставлены в районную больницу, погибших нет", - говорится в сообщении.Добавляется, что силы и средства МЧС не потребовались, пассажиры выбрались сами.

https://ria.ru/20200916/dtp-1577360848.html

ульчский район

хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с автобусом в хабаровском крае, ульчский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия