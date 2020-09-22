https://ria.ru/20200922/dtp-1577583871.html

После ДТП в Хабаровском крае госпитализировали 15 человек

Пятнадцать человек с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу после ДТП с автобусом в Хабаровском крае, есть "тяжелые" с угрозой для жизни, сообщил РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T10:08

2020-09-22T10:08

2020-09-22T10:33

дтп с автобусом в хабаровском крае

хабаровский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Пятнадцать человек с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу после ДТП с автобусом в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, есть "тяжелые" с угрозой для жизни, сообщил РИА Новости представитель Ульчской районной больницы.Ранее в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщили, что ДТП произошло в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района края."Пока 15 человек доставлено разной степени тяжести – легкой, тяжелой, средней. Есть случаи угрозы жизни. Сейчас мы пациентов рассортируем. Еще не все доставлены. Вертолетом будем отправлять часть пациентов, пока не решено, кого и куда", - сказал собеседник агенства.

хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с автобусом в хабаровском крае, хабаровский край, происшествия