https://ria.ru/20200922/dtp-1577583871.html
После ДТП в Хабаровском крае госпитализировали 15 человек
Пятнадцать человек с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу после ДТП с автобусом в Хабаровском крае, есть "тяжелые" с угрозой для жизни, сообщил РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:08
2020-09-22T10:08
2020-09-22T10:33
дтп с автобусом в хабаровском крае
хабаровский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Пятнадцать человек с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу после ДТП с автобусом в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, есть "тяжелые" с угрозой для жизни, сообщил РИА Новости представитель Ульчской районной больницы.Ранее в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщили, что ДТП произошло в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района края."Пока 15 человек доставлено разной степени тяжести – легкой, тяжелой, средней. Есть случаи угрозы жизни. Сейчас мы пациентов рассортируем. Еще не все доставлены. Вертолетом будем отправлять часть пациентов, пока не решено, кого и куда", - сказал собеседник агенства.
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с автобусом в хабаровском крае, хабаровский край, происшествия