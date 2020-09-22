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После ДТП в Хабаровском крае госпитализировали 15 человек
Пятнадцать человек с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу после ДТП с автобусом в Хабаровском крае, есть "тяжелые" с угрозой для жизни, сообщил РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:08
2020-09-22T10:33
дтп с автобусом в хабаровском крае
хабаровский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Пятнадцать человек с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу после ДТП с автобусом в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, есть "тяжелые" с угрозой для жизни, сообщил РИА Новости представитель Ульчской районной больницы.Ранее в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщили, что ДТП произошло в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района края."Пока 15 человек доставлено разной степени тяжести – легкой, тяжелой, средней. Есть случаи угрозы жизни. Сейчас мы пациентов рассортируем. Еще не все доставлены. Вертолетом будем отправлять часть пациентов, пока не решено, кого и куда", - сказал собеседник агенства.
хабаровский край
РИА Новости
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дтп с автобусом в хабаровском крае, хабаровский край, происшествия

После ДТП в Хабаровском крае госпитализировали 15 человек

10:08 22.09.2020 (обновлено: 10:33 22.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи на территории Омской БСМП №1
Автомобили скорой помощи на территории Омской БСМП №1 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Пятнадцать человек с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу после ДТП с автобусом в Хабаровском крае, есть "тяжелые" с угрозой для жизни, сообщил РИА Новости представитель Ульчской районной больницы.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что ДТП произошло в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района края.
Действия водителя при ДТП - РИА Новости, 1920, 16.06.2017
16 июня 2017, 12:36Инфографика
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Пока 15 человек доставлено разной степени тяжести – легкой, тяжелой, средней. Есть случаи угрозы жизни. Сейчас мы пациентов рассортируем. Еще не все доставлены. Вертолетом будем отправлять часть пациентов, пока не решено, кого и куда", - сказал собеседник агенства.
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ДТП с автобусом в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
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