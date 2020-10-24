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Число жертв ДТП с автобусом в Новосибирской области выросло до пяти
Количество погибших в аварии с участием частного микроавтобуса и рейсового автобуса в Новосибирской области увеличилось до пяти – в больнице скончалась одна из... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T13:00
2020-10-24T13:00
гумвд
новосибирская область
болотнинский район
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости.</strong> Количество погибших в аварии с участием частного микроавтобуса и рейсового автобуса в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> увеличилось до пяти – в больнице скончалась одна из пострадавших, сообщили журналистам в <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по региону.Как сообщалось, в 7.15 (мск) поступило сообщение о ДТП в Новосибирской области, в <a href="http://ria.ru/location_Bolotninskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Болотнинском районе</a>, на 126-м километре трассы Р255. Произошло столкновение рейсового автобуса и выехавшего на встречную полосу легкового автомобиля Toyota Noah. В результате ДТП в микроавтобусе погибли двое взрослых и два ребенка, еще два человека были госпитализированы."В больнице скончалась еще одна женщина", - сообщили в пресс-службе главка МВД.Ранее в ГУМЧС по Новосибирской области сообщали, что в рейсовом автобусе находились 14 пассажиров и два водителя. Никто из них не пострадал, пассажиров отправили к месту назначения попутным автобусом. В микроавтобусе Toyota Noah было шесть человек, из которых четверо, в том числе двое детей, погибли на месте. Еще двоих пострадавших спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в ближайшую больницу.
https://ria.ru/20201024/dtp-1581303318.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/dtp-1581136135.html
новосибирская область
болотнинский район
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гумвд, новосибирская область, болотнинский район, происшествия

Число жертв ДТП с автобусом в Новосибирской области выросло до пяти

13:00 24.10.2020
 
© Фото : МЧС РоссииДТП в Новосибирской области
ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости. Количество погибших в аварии с участием частного микроавтобуса и рейсового автобуса в Новосибирской области увеличилось до пяти – в больнице скончалась одна из пострадавших, сообщили журналистам в ГУМВД по региону.
Как сообщалось, в 7.15 (мск) поступило сообщение о ДТП в Новосибирской области, в Болотнинском районе, на 126-м километре трассы Р255. Произошло столкновение рейсового автобуса и выехавшего на встречную полосу легкового автомобиля Toyota Noah. В результате ДТП в микроавтобусе погибли двое взрослых и два ребенка, еще два человека были госпитализированы.
ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 08:56
При столкновении автобуса с автомобилем под Новосибирском погибли четверо
"В больнице скончалась еще одна женщина", - сообщили в пресс-службе главка МВД.
Ранее в ГУМЧС по Новосибирской области сообщали, что в рейсовом автобусе находились 14 пассажиров и два водителя. Никто из них не пострадал, пассажиров отправили к месту назначения попутным автобусом. В микроавтобусе Toyota Noah было шесть человек, из которых четверо, в том числе двое детей, погибли на месте. Еще двоих пострадавших спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в ближайшую больницу.
Сотрудник ДПС на месте аварии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 10:03
В Новой Москве произошло ДТП с участием автобуса
 
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ГУМВДНовосибирская областьБолотнинский районПроисшествия
 
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