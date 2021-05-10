https://ria.ru/20210510/dtp-1731698315.html
Подросток погиб в ДТП с автобусом и фурой под Пензой
Подросток погиб в ДТП с автобусом и фурой под Пензой
Девушка-подросток погибла, еще восемь человек пострадали в результате столкновения фуры и автобуса на трассе в Пензенской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T22:28
2021-05-10T22:28
2021-05-10T23:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости. Девушка-подросток погибла, еще восемь человек пострадали в результате столкновения фуры и автобуса на трассе в Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Ранее в главке МЧС сообщили, что сообщение о ДТП на 651-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Бессоновском районе Пензенской области поступило в 20.49 мск, в результате аварии "имеются пострадавшие". Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что при столкновении фуры и автобуса ПАЗ пострадали семь человек."По предварительным данным, из семи пострадавших скончалась одна девушка 2005 года рождения", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что, по предварительной информации, фура врезалась в автобус, когда из него на остановке выходили пассажиры.В пресс-службе регионального главка МВД сообщили журналистам о восьми пострадавших в результате столкновения фуры и рейсового автобуса."По предварительным данным, в 20.38 мск… в Бессоновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, направляющегося из Пензы в село Кижеватово, и фуры Renault с полуприцепом. В результате аварии один человек погиб - девочка 2005 года рождения - и пострадали восемь человек, которые были госпитализированы в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.В полиции отметили, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате произошло столкновение с автобусом, который остановился для высадки пассажиров.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.Прокуратура начала проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Бессоновском районе Пензенской области, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова."Прокурор района Никита Старкин выезжал на место ДТП. Прокуратурой Бессоновского района организована проверка соответствия дорожных условий требованиям законодательства и проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210510/ulyanovsk-1731656050.html
https://ria.ru/20210510/dtp-1731686332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, происшествия
САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости.
Девушка-подросток погибла, еще восемь человек пострадали в результате столкновения фуры и автобуса на трассе в Пензенской области
, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС
.
Ранее в главке МЧС сообщили, что сообщение о ДТП на 651-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Бессоновском районе
Пензенской области поступило в 20.49 мск, в результате аварии "имеются пострадавшие". Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что при столкновении фуры и автобуса ПАЗ пострадали семь человек.
"По предварительным данным, из семи пострадавших скончалась одна девушка 2005 года рождения", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что, по предварительной информации, фура врезалась в автобус, когда из него на остановке выходили пассажиры.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили журналистам о восьми пострадавших в результате столкновения фуры и рейсового автобуса.
"По предварительным данным, в 20.38 мск… в Бессоновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, направляющегося из Пензы в село Кижеватово, и фуры Renault с полуприцепом. В результате аварии один человек погиб - девочка 2005 года рождения - и пострадали восемь человек, которые были госпитализированы в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.
В полиции отметили, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате произошло столкновение с автобусом, который остановился для высадки пассажиров.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Бессоновском районе Пензенской области, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.
"Прокурор района Никита Старкин выезжал на место ДТП. Прокуратурой Бессоновского района организована проверка соответствия дорожных условий требованиям законодательства и проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения", - сказала собеседница агентства.