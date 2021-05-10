https://ria.ru/20210510/dtp-1731698315.html

Подросток погиб в ДТП с автобусом и фурой под Пензой

Подросток погиб в ДТП с автобусом и фурой под Пензой

Девушка-подросток погибла, еще восемь человек пострадали в результате столкновения фуры и автобуса на трассе в Пензенской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T22:28

2021-05-10T22:28

2021-05-10T23:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пензенская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости. Девушка-подросток погибла, еще восемь человек пострадали в результате столкновения фуры и автобуса на трассе в Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Ранее в главке МЧС сообщили, что сообщение о ДТП на 651-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Бессоновском районе Пензенской области поступило в 20.49 мск, в результате аварии "имеются пострадавшие". Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что при столкновении фуры и автобуса ПАЗ пострадали семь человек."По предварительным данным, из семи пострадавших скончалась одна девушка 2005 года рождения", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что, по предварительной информации, фура врезалась в автобус, когда из него на остановке выходили пассажиры.В пресс-службе регионального главка МВД сообщили журналистам о восьми пострадавших в результате столкновения фуры и рейсового автобуса."По предварительным данным, в 20.38 мск… в Бессоновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, направляющегося из Пензы в село Кижеватово, и фуры Renault с полуприцепом. В результате аварии один человек погиб - девочка 2005 года рождения - и пострадали восемь человек, которые были госпитализированы в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.В полиции отметили, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате произошло столкновение с автобусом, который остановился для высадки пассажиров.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.Прокуратура начала проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Бессоновском районе Пензенской области, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова."Прокурор района Никита Старкин выезжал на место ДТП. Прокуратурой Бессоновского района организована проверка соответствия дорожных условий требованиям законодательства и проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210510/ulyanovsk-1731656050.html

https://ria.ru/20210510/dtp-1731686332.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, происшествия