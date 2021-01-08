https://ria.ru/20210108/samolet-1592351065.html

ЧП с легкомоторными пассажирскими самолетами в России в 2017-2021 годах

ЧП с легкомоторными пассажирскими самолетами в России в 2017-2021 годах

Три человека погибли после падения в Ломоносовском районе Ленинградской области самолета Piper 28, который во время тренировочного полета столкнулся в воздухе с РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T21:13

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2021-01-08T21:13

александр колтовой

eurostar

l-410

як-18

ан-2

нтв (телеканал)

следственный комитет россии (ск рф)

всеволожский район

ульяновская область

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Три человека погибли после падения в Ломоносовском районе Ленинградской области самолета Piper 28, который во время тренировочного полета столкнулся в воздухе с другим судном - Cessna 150, сообщила в пятницу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуроры.Ниже приводится справочная информация о ЧП и катастрофах частных и легкомоторных пассажирских самолетов в России в 2017-2020 годах.20207 ноября в Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет Piper Sport. Авария произошла в районе поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Погибли два человека: ведущий НТВ Александр Колтовой и его жена. СК назвал поломку самолета одной из главных версий катастрофы.4 октября легкомоторный самолет "Вираж-В1" RA-0376A упал в Никольском районе Пензенской области. Пилот погиб. По данным СК, пилот на арендованном самолете выполнял орошение полей ООО "Светлый путь", разрешение на полет у него имелось.27 сентября легкомоторный самолет упал в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области. В результате падения погибли два человека - мужчина и женщина. По данным регионального управления СК на транспорте, авиационный инцидент произошел с легкомоторным самолетом амфибией Super Petrel LS.18 сентября легкомоторный самолет "Синтал" совершил жесткую посадку рядом с населенным пунктом Красное Сюндюково Ульяновской области, пилот погиб. По данным прокуратуры, полет с органами организации воздушного движения не согласовывался, владельцем судна, по предварительной информации, являлся индивидуальный предприниматель.12 сентября в Щелковском городском округе в Московской области легкомоторный самолет EuroStar упал в песчаный карьер, частично заполненный водой. На борту находились пилот и пассажир, они погибли.9 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту "Кудиново" Калужской области. Происшествие случилось в Малоярославецком районе области. Пилот самолета погиб.2 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калининградской области, на борту находились три человека. Пострадавшие - двое мужчин и женщина - сумели самостоятельно покинуть судно. Самолет был частным и выполнял коммерческие полеты.25 июля в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхозработ потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот погиб.17 июля аварийно сел на воду озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области легкомоторный самолет Як-12А с пассажирами. Во время аэроэкскурсии у самолета отказал двигатель. На борту самолета находились четыре человека: пилот и три пассажира. Самолет планировал с высоты триста метров и приводнился в трех метрах от берега. На частном транспорте очевидцы доставили пассажиров в фельдшерский пункт поселка Хужир.12 июля в Калязинском районеТверской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, один из них несовершеннолетний, все трое пострадали.17 июня легкомоторный самолет Cessna Бугурусланского летного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульма в Татарстане. Никто не пострадал.13 июня самолет Як-52 аэроклуба ДОСААФ упал с небольшой высоты в Кинельском районе Самарской области. Погибли инструктор и курсант, самолет получил значительные механические повреждения.11 июня в Шиловском районе Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет "Бекас". Пилот погиб. Крушение воздушного судна произошло при обработке сельскохозяйственных угодий. Полет самолета не был зарегистрирован.26 мая легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пострадавших нет. По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с работой двигателя.18 апреля частный легкомоторный самолет марки Л-4 упал в 35 километрах от Хабаровска у села Лесное и загорелся. Он выполнял учебный тренировочный полет. Погибли четыре человека.25 марта в Краснодарском крае потерпел крушение легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39. Погиб летчик-курсант, выполнявший плановый тренировочный полет без боекомплекта. По одной из версий, причиной катастрофы стал отказ техники. На земле разрушений нет, летчик отводил машину от ближайшего населенного пункта.201916 ноября во Всеволожском районе Ленинградской области совершил жесткую посадку частный легкомоторный самолет. На борту самолета NG-4 был один пилот. Он не пострадал.26 октября в Пермском крае с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района вылетел частный легкомоторный самолет Cessna-172 и пропал. Поиски воздушного судна продолжались три дня. На борту самолета находился один пилот, он погиб. Самолет пилотировал председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов.31 августа легкомоторный самолет "Сигма" жестко приземлился под деревней Минино Клинского района Московской области. На борту находился пилот и 12-летняя девочка, пилот погиб. Ребенка госпитализировали с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника.18 августа в Ставропольском районе Самарской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-55. Погиб пилот, который был собственником самолета.27 июля в Подмосковье разбился легкомоторный гидросамолет. Авария произошла возле деревни Дракино недалеко от Серпухова. Самолет упал в реку Ока и затонул. На борту было два человека, оба они погибли. Крушение, по данным следствия, произошло после того как самолет задел линии электропередач.16 июля в Чечне легкомоторный самолет Ан-2 упал на частный жилой дом. Инцидент произошел в станице Новощедринская. Самолет выполнял сельскохозяйственные работы и зацепился за провода ЛЭП, из-за чего без света остались четыре села. Пострадали четыре человека: пилот и трое местных жителей.9 июля в Ставропольском крае при орошении полей самолет Ан-2 под управлением одного пилота совершил жесткую посадку. При этом пилот скрылся с места происшествия. Самого судна на месте происшествия также не было обнаружено. Части фрагментов самолета были найдены в одном из хозяйств.28 июня в Ставропольском районе Самарской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Comp Air 8. Погибших и пострадавших нет.14 июня в городском округе Солнечногорск Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Вилга-35". Пострадали два человека.8 июня в Московской области вблизи деревни Кармолино в Щелковском районе совершил жесткую посадку частный самодельный легкомоторный самолет типа "Китфокс". Пострадал пилот.8 июня легкомоторный двухместный самолет совершил жесткую посадку в Краснодарском крае в районе хутора Форштадт. Пострадали два человека.28 мая в Ульяновской области вблизи населенного пункта Станция Бряндино Чердаклинского района разбился самодельный легкомоторный самолет. Пилот погиб.28 мая легкомоторный самолет, выполнявший оросительные работы, совершил жесткую посадку в Приютненском районе Калмыкии. На борту находились два человека. Один из них доставлен в районную больницу, второй не пострадал.27 апреля легкомоторный самолет Як-18, принадлежащий небольшой частной компании, упал на аэродроме Калинка под Хабаровском. При его крушении погибли два человека. Одним из погибших был глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.12 апреля частный легкомоторный самолет упал в Отрадненском районе Кубани. В результате крушения пострадал пилот, он был госпитализирован.27 марта легкомоторный самолет R-20M "Птенец-3", эксплуатируемый его владельцем, потерпел крушение вблизи острова Спас-Каменный на озере Кубенское в Вологодской области. Пилот погиб.28 февраля легкомоторный самолет "Чайка С-72" упал на дачный участок в Коломенском районе Московской области. Погибли два человека, находившихся на борту самолета. На месте падения никто не пострадал. Самолет задел угол дачного дома. Возгорания после падения не было.201830 августа частный самолет-амфибия СК-12 Орион упал в Тюменской области. На нем мужчина прилетел на озеро Летнее из Тюмени для сбора грибов. Но в процессе приводнения самолет ударился о воду, перевернулся и частично разрушился. Пилот не пострадал.22 августа частный легкомоторный самолет "Аэропракт А-22" разбился в 2,5 километрах северо-западнее села Вознесенка в Красноярском крае. Пилот погиб. Он выполнял пробный полет на самолете после его ремонта.13 августа частный гидросамолет Twin Bee RA-2335 G при взлете упал в озеро Байкал и затонул неподалеку от поселка Хужир на острове Ольхон. Пилот не пострадал. При наборе скорости самолет ударился о волну, в результате был поврежден поплавок на левом крыле.24 июля частный многоцелевой учебно-тренировочный самолет Zlin-326 потерпел крушение в Серпуховском районе Московской области. Он упал на землю при проведении третьего разворота в 500 метрах от аэродрома "Дракино". Погибли два человека.16 июня на взлетно-посадочной полосе в Первомайском районе Алтайского края потерпел крушение частный легкомоторный самолет Як-52. Погибли два человека, те, кто были на борту.26 мая на северо-западной окраине деревни Кобылино Ухоловского района Рязанской области легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", принадлежавший частному лицу и осуществлявший химическую обработку сельскохозяйственных угодий, потерпел крушение. Пилот воздушного судна от полученных травм скончался на месте.21 апреля два человека погибли при падении частного легкомоторного самолета в пригороде Абакана (Хакасия).201719 декабря самолет Ан-2 (ТВС-2МС), выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ). В процессе взлета самолет потерял скорость и столкнулся с землей. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. Погибли три человека, в том числе ребенок.15 ноября самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. На борту было два пилота и пять пассажиров. В авиакатастрофе погибли шесть человек, выжила девочка 3,5 лет.7 ноября в Амурской области в районе поселка Экимчан разбился самолет Ан-2, перевозивший продукты по маршруту Экимчан — поселок Удское Хабаровского края. Во время полета его двигатель работал нестабильно, воздушное судно совершило жесткую посадку, возник пожар. В результате от ожогов погиб командир самолета, выживший второй пилот от госпитализации отказался.26 сентября частный легкомоторный самолет упал в реку Кешку в Нерехтском районе Костромской области, пилот погиб.2 сентября самолет Ан-2 разбился в Балашихинском районе Подмосковья во время захода на посадку после окончания показательного выступления на авиашоу, посвященному 70-летию запуска в серию Ан-2. На борту потерпевшего крушение самолета находились два человека: пилот и его коллега, занимавшийся фотосъемкой полета. Оба они погибли. Пилот сумел увести самолет от толпы зрителей.23 июля самолет-амфибия Л4 упал при заходе на посадку в акваторию озера Медвежье в Иркутской области. Воздушное судно выполняло частный полет. На борту находились пилот и два пассажира. Они получили травмы разной степени тяжести.26 июня в результате крушения легкомоторного самолета в Ставропольском крае погиб пилот. Разбившийся самодельный летательный аппарат принадлежал частному лицу.

всеволожский район

ульяновская область

нарьян-мар

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александр колтовой, eurostar, l-410, як-18, ан-2, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), всеволожский район, ульяновская область, нарьян-мар, справки, происшествия