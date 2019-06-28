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РИА Новости

В Самарской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Вчера, 19:33
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САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Самарской области, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу в 18.29 (17.29 мск), в поле возле садоводческого некоммерческого товарищества "Простор-2" в Ставропольском районе совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Comp Air 8.
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В авиакомпании "Ангара" рассказали о погибшем при ЧП с Ан-24 пилоте
"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что на месте происшествия пилота и пассажиров не обнаружено. В результате происшествия возгорания не произошло, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, личность пилота устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.
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СамараСамарская областьПроисшествия
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