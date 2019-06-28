В Самарской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Самарской области, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу в 18.29 (17.29 мск), в поле возле садоводческого некоммерческого товарищества "Простор-2" в Ставропольском районе совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Comp Air 8.

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"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что на месте происшествия пилота и пассажиров не обнаружено. В результате происшествия возгорания не произошло, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.