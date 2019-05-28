В Ульяновской области выясняют обстоятельства падения самодельного самолета

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следователи выяснят обстоятельства падения самодельного легкомоторного самолёта в Ульяновской области, сообщает СК РФ.
Согласно данным ведомства, во вторник около 16.00 (15.00 мск) вблизи населенного пункта Станция Бряндино Чердаклинского района упал самодельный самолет. Пилот 1954 года рождения погиб.
"В Ульяновской области следователи выясняют обстоятельства падения самодельного легкомоторного самолёта", - говорится в сообщении СК в WhatsApp.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что полет был несанкционированным.