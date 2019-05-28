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РИА Новости

В Ульяновской области выясняют обстоятельства падения самодельного самолета

Вчера, 22:22
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следователи выяснят обстоятельства падения самодельного легкомоторного самолёта в Ульяновской области, сообщает СК РФ.
Согласно данным ведомства, во вторник около 16.00 (15.00 мск) вблизи населенного пункта Станция Бряндино Чердаклинского района упал самодельный самолет. Пилот 1954 года рождения погиб.
Вчера, 10:10
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"В Ульяновской области следователи выясняют обстоятельства падения самодельного легкомоторного самолёта", - говорится в сообщении СК в WhatsApp.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что полет был несанкционированным.
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Ульяновская областьПроисшествия
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