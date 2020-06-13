Разбившимся в Самарской области самолетом управлял курсант

САМАРА, 13 июн — РИА Новости. Легкомоторным самолетом, который разбился в субботу в Самарской области, управлял курсант, у находившегося с ним на борту инструктора был стаж более четырех тысяч часов полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.
В субботу легкомоторный самолет Як-52 Самарского областного аэроклуба ДОСААФ упал с небольшой высоты в одном километре южнее поселка Октябрьский Кинельского района. Погибли инструктор и курсант, самолет получил значительные механические повреждения, возгорания не произошло, информировали в МЧС.
"Самолетом управлял курсант второго года обучения. На борту также находился военный летчик-инструктор первого класса, стаж более четырех тысяч часов полета", — сказала собеседница агентства.
По данным прокуратуры, предварительная причина падения не известна. На место происшествия также выехала военная прокуратура.
Приволжское следственное управление на транспорте СК России и Куйбышевская транспортная прокуратура проводят проверку по факту инцидента.
15 августа 2019, 08:39ЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах