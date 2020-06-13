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Разбившимся в Самарской области самолетом управлял курсант
2020-06-13T15:58
як-52
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
кинельский район
происшествия
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як-52, следственный комитет россии (ск рф), самарская область, кинельский район, происшествия

Разбившимся в Самарской области самолетом управлял курсант

13:28 13.06.2020 (обновлено: 15:58 13.06.2020)
12129
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиНа месте крушения легкомоторного самолета в Кинельском районе Самарской области
На месте крушения легкомоторного самолета в Кинельском районе Самарской области
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
На месте крушения легкомоторного самолета в Кинельском районе Самарской области
САМАРА, 13 июн — РИА Новости. Легкомоторным самолетом, который разбился в субботу в Самарской области, управлял курсант, у находившегося с ним на борту инструктора был стаж более четырех тысяч часов полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.
В субботу легкомоторный самолет Як-52 Самарского областного аэроклуба ДОСААФ упал с небольшой высоты в одном километре южнее поселка Октябрьский Кинельского района. Погибли инструктор и курсант, самолет получил значительные механические повреждения, возгорания не произошло, информировали в МЧС.

"Самолетом управлял курсант второго года обучения. На борту также находился военный летчик-инструктор первого класса, стаж более четырех тысяч часов полета", — сказала собеседница агентства.

По данным прокуратуры, предварительная причина падения не известна. На место происшествия также выехала военная прокуратура.
Приволжское следственное управление на транспорте СК России и Куйбышевская транспортная прокуратура проводят проверку по факту инцидента.
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