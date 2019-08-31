В Подмосковье погиб пилот при жесткой посадке легкомоторного самолета

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Легкомоторный самолет "Сигма" жестко приземлился под деревней Минино Клинского района Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
На борту находился пилот Дмитрий Радюхин 1966 года рождения и 12-летная девочка.
Пилот погиб, ребенка госпитализировали с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника.
Самолет полностью разрушен. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
15 августа, 08:39РИА НовостиЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.