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2020-05-26T14:34
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Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ленинградской области
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РИА Новости

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ленинградской области

14:31 26.05.2020 (обновлено: 14:34 26.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного ГУ МЧС.
"Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности произошедшего.
По его словам, сообщение об инциденте поступило в 12.12. По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с работой двигателя.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьПроисшествия
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