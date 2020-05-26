С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного ГУ МЧС.
"Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности произошедшего.
По его словам, сообщение об инциденте поступило в 12.12. По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с работой двигателя.