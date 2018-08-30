В Тюменской области упал частный самолет-амфибия, названа возможная причина

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ошибка пилота могла стать причиной падения частного самолета-амфибии в Тюменской области, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

"Причиной падения самолета-амфибии СК-12 Орион в Тюменской области могла стать ошибка пилота. 53-летний мужчина прилетел на озеро Летнее из Тюмени для сбора грибов. Но в процессе приводнения самолет ударился о воду, перевернулся и частично разрушился", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что пилот не пострадал, сейчас его допрашивают следователи.

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