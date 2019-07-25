Пилот совершившего на Ставрополье жесткую посадку Ан-2 не имел права летать

НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники прокуратуры установили, что пилот легкомоторного самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку на Ставрополье 9 июля, не имел права летать, а владелец самолета скрыл факт происшествия, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Ранее региональное СУСК РФ сообщало, что 9 июля 2019 года при орошении полей самолет Ан-2 под управлением одного пилота совершил жесткую посадку. При этом пилот – 55-летний житель Ставропольского края - скрылся с места происшествия. Самого судна на месте происшествия также не было обнаружено. Части фрагментов самолета были найдены в одном из хозяйств.

"Ставропольской транспортной прокуратурой установлено, что пилот был признан негодным к выполнению полетов в качестве коммерческого пилота, воздушное судно не имело государственного и регистрационного опознавательных знаков, судовой и полетной документации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот выполнял полет без уведомления органов управления воздушным движением.

"В нарушение правил владелец воздушного судна не сообщил об инциденте и умышленно сокрыл факт авиационного происшествия", - добавляет прокуратура.