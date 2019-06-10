МАК создал комиссию для расследования жесткой посадки самолета на Кубани

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки легкомоторного самолета в Краснодарском крае в районе хутора Форштадт, сообщается на сайте комитета.

Сообщение о происшествии поступило 8 июня в 11.30 мск от оперативного дежурного единой диспетчерской службы Новокубанского района. В результате жесткой посадки самолета пострадали два человека. Погибших нет.