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РИА Новости

МАК создал комиссию для расследования жесткой посадки самолета на Кубани

Вчера, 12:52
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки легкомоторного самолета в Краснодарском крае в районе хутора Форштадт, сообщается на сайте комитета.
Сообщение о происшествии поступило 8 июня в 11.30 мск от оперативного дежурного единой диспетчерской службы Новокубанского района. В результате жесткой посадки самолета пострадали два человека. Погибших нет.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
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МАКМежгосударственный авиационный комитетКраснодарский крайПроисшествия
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