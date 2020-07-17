https://ria.ru/20200717/1574517213.html
В акваторию Байкала упал частный самолет
Легкомоторный самолет с пассажирами аварийно сел на воду озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба Байкальского... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:33
2020-07-17T20:34
байкал
иркутская область
ольхонский район
происшествия
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байкал
иркутская область
ольхонский район
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РИА Новости
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Кадры крушения частного самолета на Байкале
Частный легкомоторный самолет Як-12А в пятницу совершил экстренную аварийную посадку на озеро Байкал.На борту находились трое пассажиров и пилот. Они были доставлены в больницу.
2020-07-17T20:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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байкал, иркутская область, ольхонский район, происшествия