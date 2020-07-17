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В акваторию Байкала упал частный самолет
Легкомоторный самолет с пассажирами аварийно сел на воду озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба Байкальского... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:34
байкал
иркутская область
ольхонский район
происшествия
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байкал
иркутская область
ольхонский район
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Кадры крушения частного самолета на Байкале
Частный легкомоторный самолет Як-12А в пятницу совершил экстренную аварийную посадку на озеро Байкал.На борту находились трое пассажиров и пилот. Они были доставлены в больницу.
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байкал, иркутская область, ольхонский район, происшествия

В акваторию Байкала упал частный самолет

20:33 17.07.2020 (обновлено: 20:34 17.07.2020)
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КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Легкомоторный самолет с пассажирами аварийно сел на воду озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.
"В Шибетском заливе пролива Малое море Ольхонского района Иркутской области сегодня аварийную посадку на воду совершил частный самолет Як-12А. По предварительной информации, во время аэроэкскурсии у самолета отказал двигатель. На борту самолета находились четыре человека: пилот и три пассажира", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что самолет планировал с высоты триста метров и приводнился в трех метрах от берега. На частном транспорте очевидцы доставили пассажиров в фельдшерский пункт поселка Хужир. Угрозы их жизни нет.
Спасатели помогли пилоту и вытащили судно на берег при помощи грузового автомобиля.
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12 июля, 13:31
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1713371
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БайкалИркутская областьОльхонский районПроисшествия
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