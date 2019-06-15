Самолет, совершивший жесткую посадку в Подмосковье, не имел плана полета

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Самолет "Вилга-35", совершивший жесткую посадку в Московской области не имел плана полета, уведомления в органах организации воздушного движения также отсутствовали, сообщает СК РФ в WhatsApp.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о том, что два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск Московской области. В результате ЧП пожара не последовало, топливо не разлилось. СК начал проверку.