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РИА Новости

Самолет, совершивший жесткую посадку в Подмосковье, не имел плана полета

Вчера, 10:45
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Самолет "Вилга-35", совершивший жесткую посадку в Московской области не имел плана полета, уведомления в органах организации воздушного движения также отсутствовали, сообщает СК РФ в WhatsApp.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о том, что два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск Московской области. В результате ЧП пожара не последовало, топливо не разлилось. СК начал проверку.
"Также следует отметить, что план полета воздушного судна и уведомление в органах организации воздушного движения отсутствовали", - говорится в сообщении.
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