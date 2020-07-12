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После ЧП с легкомоторным самолетом в Тверской области проведут проверку
Следственно-оперативная группа выехала на место жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области, сообщила старший помощник руководителя Московского... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:42
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), тверская область, происшествия

После ЧП с легкомоторным самолетом в Тверской области проведут проверку

14:42 12.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следственно-оперативная группа выехала на место жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Тверской области.
Самолет Як-52
Вчера, 13:31
В Тверской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет
"Следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выехала на место жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области", - сказала Марковская.
По предварительным данным, в воскресенье примерно в 13.40 в Тверской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились пилот и два пассажира, среди которых ребенок. Погибших нет.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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