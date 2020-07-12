https://ria.ru/20200712/1574236759.html
После ЧП с легкомоторным самолетом в Тверской области проведут проверку
Следственно-оперативная группа выехала на место жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области, сообщила старший помощник руководителя Московского... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:42
2020-07-12T14:42
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
происшествия
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https://ria.ru/20200712/1574234747.html
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тверская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150111/37/1501113780_0:138:3072:1866_1400x0_80_0_0_6a777dd0ca33534558e79c5a22c92cfb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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следственный комитет россии (ск рф), тверская область, происшествия
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Следственно-оперативная группа выехала на место жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области
, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК
РФ Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Тверской области.
"Следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выехала на место жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области", - сказала Марковская.
По предварительным данным, в воскресенье примерно в 13.40 в Тверской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились пилот и два пассажира, среди которых ребенок. Погибших нет.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.