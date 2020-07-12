После ЧП с легкомоторным самолетом в Тверской области проведут проверку

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следственно-оперативная группа выехала на место жесткой посадки легкомоторного самолета в Следственно-оперативная группа выехала на место жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области , сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Тверской области.

"Следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выехала на место жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области", - сказала Марковская.

По предварительным данным, в воскресенье примерно в 13.40 в Тверской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились пилот и два пассажира, среди которых ребенок. Погибших нет.