СК завел дело после падения легкомоторного самолета в Пензенской области
© Фото : ГУ МЧС по Пензенской областиРаботы на месте падения легкомоторного одноместного самолета в Пензенской области
САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту падения легкомоторного самолета в Пензенской области, где погиб пилот, сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что одноместный RA-0376A упал в воскресенье в лесном массиве вблизи села Маис Никольского района Пензенской области, пилот погиб. СК и Приволжская транспортная прокуратура начали проверки. По данным СК, 53-летний житель Краснодарского края на арендованном самолете выполнял орошение полей ООО "Светлый путь", разрешение на полет у него имелось. Следствие в качестве предварительных версий причин падения самолета рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность, неблагоприятные погодные условия и внезапное ухудшение состояния здоровья пилота.
"По факту падения легкомоторного самолета в Пензенской области, в результате которого погиб человек, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщило следственное управление в своем аккаунте в Instagram.
Следствие установило, что в 13.23 мск в воскресенье в трех километрах северо-западнее села Столыпино Никольского района Пензенской области в лесном массиве упал легкомоторный самолет "Вираж-В1" RA-0376A, пилот которого погиб.
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"Следователями будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолёта и действиях пилота. Только после проведения всего комплекса следственных и процессуальных действий можно будет сделать выводы о причинах этого происшествия, а также виновности тех или иных лиц", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости старший помощник Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров, пока нет достоверной информации о собственнике самолета. "Есть сведения, что собственник из Волгограда, но это уточняется", - сказал он.