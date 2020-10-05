https://ria.ru/20201005/samolet-1578208557.html

СК завел дело после падения легкомоторного самолета в Пензенской области

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту падения легкомоторного самолета в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:01

2020-10-05T11:01

2020-10-05T11:01

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий захаров

пензенская область

краснодарский край

никольский район

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту падения легкомоторного самолета в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>, где погиб пилот, сообщило Приволжское следственное управление на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее сообщалось, что одноместный RA-0376A упал в воскресенье в лесном массиве вблизи села Маис <a href="http://ria.ru/location_Nikolskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Никольского района</a> Пензенской области, пилот погиб. СК и Приволжская транспортная прокуратура начали проверки. По данным СК, 53-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> на арендованном самолете выполнял орошение полей ООО "Светлый путь", разрешение на полет у него имелось. Следствие в качестве предварительных версий причин падения самолета рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность, неблагоприятные погодные условия и внезапное ухудшение состояния здоровья пилота.Следствие установило, что в 13.23 мск в воскресенье в трех километрах северо-западнее села Столыпино Никольского района Пензенской области в лесном массиве упал легкомоторный самолет "Вираж-В1" RA-0376A, пилот которого погиб.Как пояснил РИА Новости старший помощник Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Захаров</a>, пока нет достоверной информации о собственнике самолета. "Есть сведения, что собственник из <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a>, но это уточняется", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/samolet-1578130785.html

пензенская область

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следственный комитет россии (ск рф), дмитрий захаров, пензенская область, краснодарский край, никольский район, происшествия