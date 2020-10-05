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https://ria.ru/20201005/samolet-1578208557.html
СК завел дело после падения легкомоторного самолета в Пензенской области
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту падения легкомоторного самолета в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:01
2020-10-05T11:01
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий захаров
пензенская область
краснодарский край
никольский район
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту падения легкомоторного самолета в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>, где погиб пилот, сообщило Приволжское следственное управление на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее сообщалось, что одноместный RA-0376A упал в воскресенье в лесном массиве вблизи села Маис <a href="http://ria.ru/location_Nikolskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Никольского района</a> Пензенской области, пилот погиб. СК и Приволжская транспортная прокуратура начали проверки. По данным СК, 53-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> на арендованном самолете выполнял орошение полей ООО "Светлый путь", разрешение на полет у него имелось. Следствие в качестве предварительных версий причин падения самолета рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность, неблагоприятные погодные условия и внезапное ухудшение состояния здоровья пилота.Следствие установило, что в 13.23 мск в воскресенье в трех километрах северо-западнее села Столыпино Никольского района Пензенской области в лесном массиве упал легкомоторный самолет "Вираж-В1" RA-0376A, пилот которого погиб.Как пояснил РИА Новости старший помощник Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Захаров</a>, пока нет достоверной информации о собственнике самолета. "Есть сведения, что собственник из <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a>, но это уточняется", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/samolet-1578130785.html
пензенская область
краснодарский край
никольский район
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следственный комитет россии (ск рф), дмитрий захаров, пензенская область, краснодарский край, никольский район, происшествия

СК завел дело после падения легкомоторного самолета в Пензенской области

11:01 05.10.2020
 
© Фото : ГУ МЧС по Пензенской областиРаботы на месте падения легкомоторного одноместного самолета в Пензенской области
Работы на месте падения легкомоторного одноместного самолета в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : ГУ МЧС по Пензенской области
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту падения легкомоторного самолета в Пензенской области, где погиб пилот, сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что одноместный RA-0376A упал в воскресенье в лесном массиве вблизи села Маис Никольского района Пензенской области, пилот погиб. СК и Приволжская транспортная прокуратура начали проверки. По данным СК, 53-летний житель Краснодарского края на арендованном самолете выполнял орошение полей ООО "Светлый путь", разрешение на полет у него имелось. Следствие в качестве предварительных версий причин падения самолета рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность, неблагоприятные погодные условия и внезапное ухудшение состояния здоровья пилота.
"По факту падения легкомоторного самолета в Пензенской области, в результате которого погиб человек, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщило следственное управление в своем аккаунте в Instagram.
Следствие установило, что в 13.23 мск в воскресенье в трех километрах северо-западнее села Столыпино Никольского района Пензенской области в лесном массиве упал легкомоторный самолет "Вираж-В1" RA-0376A, пилот которого погиб.
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"Следователями будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолёта и действиях пилота. Только после проведения всего комплекса следственных и процессуальных действий можно будет сделать выводы о причинах этого происшествия, а также виновности тех или иных лиц", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости старший помощник Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров, пока нет достоверной информации о собственнике самолета. "Есть сведения, что собственник из Волгограда, но это уточняется", - сказал он.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ЗахаровПензенская областьКраснодарский крайНикольский районПроисшествия
 
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