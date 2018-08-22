СК назвал причины крушения самолета в Красноярском крае

На месте крушения легкомоторного самолета Аэропракт А-22 в Красноярском крае. 22 августа 2018

На месте крушения легкомоторного самолета Аэропракт А-22 в Красноярском крае. 22 августа 2018

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета "Аэропракт А-22" в Красноярском крае, в качестве причин произошедшего рассматриваются отказ техники и ошибка пилотирования, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что самолет разбился в 2,5 километрах северо-западнее села Вознесенка. Пилот погиб.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

🎥 Осмотр места крушения частного легкомоторного самолета в Красноярском крае pic.twitter.com/jhGfFY7B9i — Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 августа 2018 г.

​Как сообщило ведомство, по предварительным данным, пилот частного легкомоторного самолета "Аэропракт А-22" выполнял пробный полет после ремонта воздушного судна.

По данным следствия, рассматриваются различные версии авиакатастрофы, в том числе отказ техники и ошибка пилотирования.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета возбуждено в Красноярском крае.



Погибший 65-летний пилот частного самолета Аэропракт А-22 выполнял пробный полет после ремонта. Рассматриваются различные версии катастрофы, в том числе отказ техники и ошибка пилотирования pic.twitter.com/71i0qXBhUv — Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 августа 2018 г.

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