СК назвал причины крушения самолета в Красноярском крае

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета "Аэропракт А-22" в Красноярском крае, в качестве причин произошедшего рассматриваются отказ техники и ошибка пилотирования, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что самолет разбился в 2,5 километрах северо-западнее села Вознесенка. Пилот погиб.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.
🎥 Осмотр места крушения частного легкомоторного самолета в Красноярском крае pic.twitter.com/jhGfFY7B9i— Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 августа 2018 г.
Как сообщило ведомство, по предварительным данным, пилот частного легкомоторного самолета "Аэропракт А-22" выполнял пробный полет после ремонта воздушного судна.
По данным следствия, рассматриваются различные версии авиакатастрофы, в том числе отказ техники и ошибка пилотирования.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета возбуждено в Красноярском крае.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 августа 2018 г.
Погибший 65-летний пилот частного самолета Аэропракт А-22 выполнял пробный полет после ремонта. Рассматриваются различные версии катастрофы, в том числе отказ техники и ошибка пилотирования pic.twitter.com/71i0qXBhUv