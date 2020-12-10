https://ria.ru/20201210/samolet-1588623877.html
МАК исследует двигатель самолета, на котором разбился ведущий НТВ
МАК исследует двигатель самолета, на котором разбился ведущий НТВ
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет специальные исследования двигателя и воздушного винта самолета, на котором в Подмосковье разбился ведущий... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:31
2020-12-10T16:31
2020-12-10T16:31
александр колтовой
нтв (телеканал)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет специальные исследования двигателя и воздушного винта самолета, на котором в Подмосковье разбился ведущий НТВ Александр Колтовой, говорится в сообщении комитета.Легкомоторный самолет 7 ноября потерпел крушение возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Погибли два человека, в том числе 41-летний Колтовой. СК назвал поломку самолета одной из главных версий катастрофы. По факту крушения было заведено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"."Председатель комиссии по расследованию авиационного происшествия с <…> самолетом Piper Sport RA 1381G информирует, что комиссией принято решение о проведении специальных исследований двигателя, включая агрегаты топливной и масляной систем, а также воздушного винта самолета. Проведение исследований необходимо для оценки работоспособности указанных агрегатов в аварийном полете, а также определения причин возможных отказов", - говорится в сообщении.МАК также отмечает, что комиссия продолжает работу.
https://ria.ru/20201111/aviakatastrofa-1584086282.html
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александр колтовой, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия