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МАК исследует двигатель самолета, на котором разбился ведущий НТВ
МАК исследует двигатель самолета, на котором разбился ведущий НТВ
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет специальные исследования двигателя и воздушного винта самолета, на котором в Подмосковье разбился ведущий... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:31
2020-12-10T16:31
александр колтовой
нтв (телеканал)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет специальные исследования двигателя и воздушного винта самолета, на котором в Подмосковье разбился ведущий НТВ Александр Колтовой, говорится в сообщении комитета.Легкомоторный самолет 7 ноября потерпел крушение возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Погибли два человека, в том числе 41-летний Колтовой. СК назвал поломку самолета одной из главных версий катастрофы. По факту крушения было заведено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"."Председатель комиссии по расследованию авиационного происшествия с &lt;…&gt; самолетом Piper Sport RA 1381G информирует, что комиссией принято решение о проведении специальных исследований двигателя, включая агрегаты топливной и масляной систем, а также воздушного винта самолета. Проведение исследований необходимо для оценки работоспособности указанных агрегатов в аварийном полете, а также определения причин возможных отказов", - говорится в сообщении.МАК также отмечает, что комиссия продолжает работу.
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александр колтовой, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия

МАК исследует двигатель самолета, на котором разбился ведущий НТВ

16:31 10.12.2020
 
© Фото : МЧС РоссииНа месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет специальные исследования двигателя и воздушного винта самолета, на котором в Подмосковье разбился ведущий НТВ Александр Колтовой, говорится в сообщении комитета.
Легкомоторный самолет 7 ноября потерпел крушение возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Погибли два человека, в том числе 41-летний Колтовой. СК назвал поломку самолета одной из главных версий катастрофы. По факту крушения было заведено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
"Председатель комиссии по расследованию авиационного происшествия с <…> самолетом Piper Sport RA 1381G информирует, что комиссией принято решение о проведении специальных исследований двигателя, включая агрегаты топливной и масляной систем, а также воздушного винта самолета. Проведение исследований необходимо для оценки работоспособности указанных агрегатов в аварийном полете, а также определения причин возможных отказов", - говорится в сообщении.
МАК также отмечает, что комиссия продолжает работу.
Александр Колтовой - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 13:09
СК назвал приоритетную версию авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ
 
Александр КолтовойНТВ (телеканал)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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