В ДОСААФ рассказали, что помогло пилоту Ан-2 увести самолет от зрителей

Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме Черное в подмосковной Балашихе. 2 сентиября 2017

Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме Черное в подмосковной Балашихе. 2 сентиября 2017

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пилот Дмитрий Сухарев, погибший при крушении Ан-2 под Балашихой, сумел увести самолет от толпы зрителей на авиашоу благодаря своему опыту. Об этом РИА Новости заявил руководитель пресс-службы Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) Игорь Филимонов.

"Дмитрий Сухарев был опытнейшим летчиком, настоящим мастером своего дела, он великолепно знал и чувствовал самолет Ан-2. По всей видимости, его опыт помог ему в последний момент увести воздушное судно в сторону от зрителей авиационного праздника. Для ДОСААФ это настоящая трагедия, мы выражаем соболезнования родным и близким погибших", — сказал Филимонов.

Самолет не принадлежал ДОСААФ

По словам Филимонова, на подмосковном аэродроме Черное, который входит в структуру ДОСААФ, проходило мероприятие, посвященное 70-летию запуска в серию самолета Ан-2. Он также сообщил, что пилот разбившейся машины не состоял в обществе.

"В данном мероприятии принимали участие различные экипажи авиации общего назначения гражданской авиации. Воздушное судно не принадлежало ДОСААФ России, погибшие не являлись работниками организации. Руководством департамента авиации центрального совета ДОСААФ России и Московского авиационно-ремонтного завода будет оказываться всестороннее содействие Межгосударственному авиационному комитету и гражданской авиации в расследовании данного происшествия", — сказал руководитель пресс-службы.

Двое погибших

Ан-2 разбился в субботу в Балашихинском районе Подмосковья во время захода на посадку после окончания показательного выступления. На борту потерпевшего крушение самолета находились два человека: пилот Дмитрий Сухарев и его коллега Борис Тылевич, занимавшийся фотосъемкой полета. Оба они погибли.

По словам очевидцев, машина разбилась при попытке совершить маневр уклонения. "Самолет шел курсом на зрителей. Не исключено, что что-то случилось во время маневра. Вероятно, чтобы не упасть на толпу зрителей, пилот уводил самолет левым креном под 90 градусов, но высоты не хватило. Машина сильно задела законцовкой левого крыла взлетно-посадочную полосу. В результате касания произошло скольжение по земле, переворот, возгорание, затем взрыв", — сообщил РИА Новости оператор программы Flight TV, очевидец происшествия Игнат Соловей.

Полностью исправен

Как рассказали организаторы авиашоу, разбившийся Ан-2 прошел техническое освидетельствование и был признан полностью исправным, после чего его допустили к участию в мероприятии.

Выяснением причин авиакатастрофы занимается следствие. В экстренных службах Подмосковья сообщили, что возгорание на месте крушения оперативно потушено. "На земле пострадавших и разрушений нет", — уточнили спасатели.