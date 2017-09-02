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Происшествия

В ДОСААФ рассказали, что помогло пилоту Ан-2 увести самолет от зрителей

21:5802.09.2017
(обновлено: 22:00 02.09.2017)
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© РИА Новости / Игнат Соловей/FlightTV.ruПерейти в фотобанкОбломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме Черное в подмосковной Балашихе. 2 сентиября 2017Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме Черное в подмосковной Балашихе. 2 сентиября 2017
© РИА Новости / Игнат Соловей/FlightTV.ru
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пилот Дмитрий Сухарев, погибший при крушении Ан-2 под Балашихой, сумел увести самолет от толпы зрителей на авиашоу благодаря своему опыту. Об этом РИА Новости заявил руководитель пресс-службы Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) Игорь Филимонов.

Самолет Ан-2. Архивное фото
© Flickr / Dmitry Terekhov
Источник рассказал о ситуации в Балашихе после падения Ан-2

"Дмитрий Сухарев был опытнейшим летчиком, настоящим мастером своего дела, он великолепно знал и чувствовал самолет Ан-2. По всей видимости, его опыт помог ему в последний момент увести воздушное судно в сторону от зрителей авиационного праздника. Для ДОСААФ это настоящая трагедия, мы выражаем соболезнования родным и близким погибших", — сказал Филимонов.

Самолет не принадлежал ДОСААФ

По словам Филимонова, на подмосковном аэродроме Черное, который входит в структуру ДОСААФ, проходило мероприятие, посвященное 70-летию запуска в серию самолета Ан-2. Он также сообщил, что пилот разбившейся машины не состоял в обществе.

Крушение
Опубликовано видео крушения Ан-2 на авиашоу в Балашихе

"В данном мероприятии принимали участие различные экипажи авиации общего назначения гражданской авиации. Воздушное судно не принадлежало ДОСААФ России, погибшие не являлись работниками организации. Руководством департамента авиации центрального совета ДОСААФ России и Московского авиационно-ремонтного завода будет оказываться всестороннее содействие Межгосударственному авиационному комитету и гражданской авиации в расследовании данного происшествия", — сказал руководитель пресс-службы.

Двое погибших

Ан-2 разбился в субботу в Балашихинском районе Подмосковья во время захода на посадку после окончания показательного выступления. На борту потерпевшего крушение самолета находились два человека: пилот Дмитрий Сухарев и его коллега Борис Тылевич, занимавшийся фотосъемкой полета. Оба они погибли.

Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме Черное в подмосковной Балашихе. 2 сентиября 2017
© РИА Новости / Игнат Соловей
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Представитель авиашоу в Балашихе рассказал о предполетном состоянии Ан-2

По словам очевидцев, машина разбилась при попытке совершить маневр уклонения. "Самолет шел курсом на зрителей. Не исключено, что что-то случилось во время маневра. Вероятно, чтобы не упасть на толпу зрителей, пилот уводил самолет левым креном под 90 градусов, но высоты не хватило. Машина сильно задела законцовкой левого крыла взлетно-посадочную полосу. В результате касания произошло скольжение по земле, переворот, возгорание, затем взрыв", — сообщил РИА Новости оператор программы Flight TV, очевидец происшествия Игнат Соловей.

Полностью исправен

Как рассказали организаторы авиашоу, разбившийся Ан-2 прошел техническое освидетельствование и был признан полностью исправным, после чего его допустили к участию в мероприятии.

Выяснением причин авиакатастрофы занимается следствие. В экстренных службах Подмосковья сообщили, что возгорание на месте крушения оперативно потушено. "На земле пострадавших и разрушений нет", — уточнили спасатели.

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© Ruptly
Очевидец снял на видео падение самолета на авиашоу в Балашихе
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Происшествия
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