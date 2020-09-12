https://ria.ru/20200912/samolet-1577146173.html

При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

Тела двух человек обнаружены в легкомоторном самолете упавшем в Подмосковье, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T18:57

2020-09-12T18:57

2020-09-12T19:24

eurostar

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

щелково

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Тела двух человек обнаружены в легкомоторном самолете упавшем в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."На борту находились два человека (пилот и пассажир). Обнаружены погибшими", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет <a href="http://ria.ru/organization_Eurostar/" target="_blank" data-auto="true">EuroStar</a> упал в песчаный карьер в <a href="http://ria.ru/location_SHHelkovo/" target="_blank" data-auto="true">Щелково</a>, частично заполненный водой.

https://ria.ru/20200418/1570226121.html

московская область (подмосковье)

щелково

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

eurostar, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), щелково, происшествия