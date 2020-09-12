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https://ria.ru/20200912/samolet-1577146173.html
При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека
Тела двух человек обнаружены в легкомоторном самолете упавшем в Подмосковье, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T18:57
2020-09-12T19:24
eurostar
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
щелково
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Тела двух человек обнаружены в легкомоторном самолете упавшем в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."На борту находились два человека (пилот и пассажир). Обнаружены погибшими", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет <a href="http://ria.ru/organization_Eurostar/" target="_blank" data-auto="true">EuroStar</a> упал в песчаный карьер в <a href="http://ria.ru/location_SHHelkovo/" target="_blank" data-auto="true">Щелково</a>, частично заполненный водой.
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московская область (подмосковье)
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eurostar, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), щелково, происшествия

При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

18:57 12.09.2020 (обновлено: 19:24 12.09.2020)
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© ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС на месте крушения лёгкомоторного самолёта SportStar в подмосковном Щелкове
Сотрудники МЧС на месте крушения лёгкомоторного самолёта SportStar в подмосковном Щелкове - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Тела двух человек обнаружены в легкомоторном самолете упавшем в Подмосковье, сообщает МЧС России.
"На борту находились два человека (пилот и пассажир). Обнаружены погибшими", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет EuroStar упал в песчаный карьер в Щелково, частично заполненный водой.
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В Хабаровском крае при крушении самолета погибли четыре человека
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EurostarМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)ЩелковоПроисшествия
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