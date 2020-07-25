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В Курской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, правоохранители организовали проверку, сообщили РИА Новости в Московской межрегиональной транспортной РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:45
межрегиональная транспортная прокуратура
курская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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межрегиональная транспортная прокуратура, курская область, происшествия

В Курской области разбился легкомоторный самолет

19:24 25.07.2020 (обновлено: 23:45 25.07.2020)
2790
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, правоохранители организовали проверку, сообщили РИА Новости в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Самолет разбился в субботу в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхозработ, пилот погиб.
"Курской транспортной прокуратуре поручено провести проверку законодательства о безопасности полетов и при наличии оснований рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехал Курский транспортный прокурор Константин Толмачев. Проверка контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.
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Межрегиональная транспортная прокуратураКурская областьПроисшествия
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