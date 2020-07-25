https://ria.ru/20200725/1574917825.html
В Курской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, правоохранители организовали проверку, сообщили РИА Новости в Московской межрегиональной транспортной РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:24
2020-07-25T23:45
межрегиональная транспортная прокуратура
курская область
происшествия
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курская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
межрегиональная транспортная прокуратура, курская область, происшествия