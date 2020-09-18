https://ria.ru/20200918/posadka-1577424090.html

В Ульяновской области пилот погиб при посадке легкомоторного самолета

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области, пилот воздушного судна погиб, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:34

2020-09-18T09:34

2020-09-18T16:07

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577451164_0:140:507:425_1400x0_80_0_0_2351cba9dfe7b66ffde989f5c40ce8cc.jpg

<strong>САМАРА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a>, пилот воздушного судна погиб, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.По данным ведомства, инцидент произошел утром в пятницу вблизи населенного пункта Красное Сюндюково Ульяновской области.По данным прокуратуры, полет с органами организации воздушного движения не согласовывался, владельцем судна, по предварительной информации, является индивидуальный предприниматель.По факту произошедшего Приволжская транспортная прокуратура и Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начали проверки.

https://ria.ru/20200907/vertolet-1576854256.html

ульяновская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия