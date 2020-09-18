https://ria.ru/20200918/posadka-1577424090.html
В Ульяновской области пилот погиб при посадке легкомоторного самолета
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области, пилот воздушного судна погиб, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:34
2020-09-18T09:34
2020-09-18T16:07
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
происшествия
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<strong>САМАРА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a>, пилот воздушного судна погиб, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.По данным ведомства, инцидент произошел утром в пятницу вблизи населенного пункта Красное Сюндюково Ульяновской области.По данным прокуратуры, полет с органами организации воздушного движения не согласовывался, владельцем судна, по предварительной информации, является индивидуальный предприниматель.По факту произошедшего Приволжская транспортная прокуратура и Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начали проверки.
https://ria.ru/20200907/vertolet-1576854256.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия