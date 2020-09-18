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В Ульяновской области пилот погиб при посадке легкомоторного самолета
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области, пилот воздушного судна погиб, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:34
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следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
происшествия
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<strong>САМАРА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a>, пилот воздушного судна погиб, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.По данным ведомства, инцидент произошел утром в пятницу вблизи населенного пункта Красное Сюндюково Ульяновской области.По данным прокуратуры, полет с органами организации воздушного движения не согласовывался, владельцем судна, по предварительной информации, является индивидуальный предприниматель.По факту произошедшего Приволжская транспортная прокуратура и Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начали проверки.
https://ria.ru/20200907/vertolet-1576854256.html
ульяновская область
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следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия

В Ульяновской области пилот погиб при посадке легкомоторного самолета

09:34 18.09.2020 (обновлено: 16:07 18.09.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЛегкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / СК РФ
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САМАРА, 18 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области, пилот воздушного судна погиб, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел утром в пятницу вблизи населенного пункта Красное Сюндюково Ульяновской области.
"Произошла жесткая посадка легкомоторного воздушного судна ЕЭВС "Синтал" с бортовым номером RA-0931G… Пилот судна погиб", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, полет с органами организации воздушного движения не согласовывался, владельцем судна, по предварительной информации, является индивидуальный предприниматель.
По факту произошедшего Приволжская транспортная прокуратура и Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начали проверки.
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