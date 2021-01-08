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В Ленобласти при падении легкомоторного самолета погибли три человека
В Ленобласти при падении легкомоторного самолета погибли три человека
В Ленинградской области упал легкомоторный самолет, три человека погибли. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-08T16:29
2021-01-08T16:29
2021-01-09T00:37
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
происшествия
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Ленинградской области упал легкомоторный самолет, три человека погибли. Как сообщили РИА Новости в МЧС, авария произошла после того, как самолет взлетел с аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе.На место происшествия вылетел вертолет МЧС Ми-8.В региональном комитете здравоохранения уточнили, что жертвами крушения стали три человека. В СМИ и Telegram-каналах сообщалось также, что пострадал ребенок, но эта информация не подтвердилась, добавили в комитете.По данным регионального управления МЧС, погибшие — двое мужчин и одна женщина.В Северо-Западной транспортной прокуратуре подтвердили гибель трех человек. Как рассказали в ведомстве, самолет столкнулся с другим легкомоторным самолетом, оба выполняли тренировочный полет.По предварительным данным, в 13:38 с посадочной площадки взлетел самолет Cessna-150, на борту которого был только пилот. Минуту спустя вслед за ним взлетел второй самолет, Piper-28. На его борту было три человека: пилот и два пассажира. Еще через минуту, в 13:40, оба самолета столкнулись в воздухе.Cessna приземлилась с небольшими повреждениями, пилот не пострадал, добавили в прокуратуре.Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592335382_0:121:959:840_1920x0_80_0_0_99c5cfa0173faa043ca7d8787a6c42c4.jpg
Место падения легкомоторного самолета в Ленобласти
Легкомоторный самолёт упал после взлета с аэродрома в Ленинградской области, есть пострадавшие, к месту падения вылетел вертолет, сообщило МЧС
Три человека погибли и один пострадал при падении легкомоторного самолета в Ленобласти, сообщили РИА Новости в комздраве региона
2021-01-08T16:29
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PT0M15S
РИА Новости
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видео, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
В Ленинградской области
упал легкомоторный самолет, три человека погибли.
Как сообщили РИА Новости в МЧС
, авария произошла после того, как самолет взлетел с аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе
.
На место происшествия вылетел вертолет МЧС Ми-8
.
В региональном комитете здравоохранения уточнили, что жертвами крушения стали три человека. В СМИ и Telegram-каналах сообщалось также, что пострадал ребенок, но эта информация не подтвердилась, добавили в комитете.
По данным регионального управления МЧС, погибшие — двое мужчин и одна женщина.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре
подтвердили гибель трех человек. Как рассказали в ведомстве, самолет столкнулся с другим легкомоторным самолетом, оба выполняли тренировочный полет.
По предварительным данным, в 13:38 с посадочной площадки взлетел самолет Cessna-150, на борту которого был только пилот. Минуту спустя вслед за ним взлетел второй самолет, Piper-28. На его борту было три человека: пилот и два пассажира. Еще через минуту, в 13:40, оба самолета столкнулись в воздухе.
Cessna приземлилась с небольшими повреждениями, пилот не пострадал, добавили в прокуратуре.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.