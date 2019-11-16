Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

Инцидент произошел во Всеволожском районе. Как рассказали в ведомстве, на борту самолета NG-4 был один пилот. Он не пострадал.

В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали кадры с камер наблюдения, на которых видно, как NG-4 пролетает в нескольких метрах над частными домами, а затем врезается в один из заборов.