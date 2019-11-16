Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом телеканалу "360" сообщили в региональном главке МЧС.
Инцидент произошел во Всеволожском районе. Как рассказали в ведомстве, на борту самолета NG-4 был один пилот. Он не пострадал.
© Фото : группа во ВКонтакте "Экстренный вызов Санкт-Петербург"Последствия экстренной посадки частного самолета NG-4 во Всеволожском районе Ленинградской области
Последствия экстренной посадки частного самолета NG-4 во Всеволожском районе Ленинградской области
По информации Пятого канала, воздушное судно взлетело с аэродрома в деревне Хапо-Ое. Через какое-то время у него отказал двигатель, и владельцу летательного аппарата пришлось экстренно приземлиться.
В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали кадры с камер наблюдения, на которых видно, как NG-4 пролетает в нескольких метрах над частными домами, а затем врезается в один из заборов.