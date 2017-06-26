На Ставрополье легкомоторный самолет потерпел крушение, пилот погиб

ПЯТИГОРСК, 26 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Пилот погиб в результате крушения легкомоторного самолета в Ставропольском крае, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В хуторе Грушевый в районе аэропорта ДОСААФ произошло падение легкомоторного самолета, один человек погиб", — говорится в сообщении.
Причина происшествия устанавливается, на месте работают оперативные службы, отметили в ведомстве.
"По уточненным данным, самолет принадлежал частному лицу. Марка — самодельный летательный аппарат", — добавили в ГУ МЧС.