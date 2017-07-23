В Иркутской области самолет-амфибия упал в озеро при посадке

КРАСНОЯРСК, 23 июл – РИА Новости. Самолет-амфибия упал при заходе на посадку в акваторию озера Медвежье в Иркутской области, сообщила РИА Новости официальный представитель западно-сибирского СУСК на транспорте Яна Стрижова.

По ее данным, сообщение об инциденте поступило в 08.00 местного времени (04.00 мск).

"Самолет-амфибия Л4 выполнял частный полет, на борту находились пилот и два пассажира. По не установленным пока причинам, во время захода на посадку произошло падение в акваторию озера Медвежье. Все живы", — сказала собеседница агентства.

По данному факту следователи проводят проверку.