Источник сообщил о крушении самолета Як-52 в Алтайском крае

КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. Самолет Як-52 разбился в Алтайском крае, по предварительным данным, погибли два человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, инцидент произошел недалеко от города Новоалтайск в районе трассы Р-256.

"Разбился самолет Як-52. По предварительным данным, погибли два человека — те, кто были на борту. Самолет частный",- сказал собеседник агентства.

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова сообщила РИА Новости о проведении проверки. "По данному инциденту транспортная прокуратура начала проверку",- сказала она, не раскрывая детали произошедшего.

В региональном ГУМЧС подтвердили факт крушения самолета в районе 17.00 по местному времени (13.00 мск), отметив, что ЧП произошло на взлетно-посадочной полосе.

"На пульт оперативного дежурного ЕДДС Первомайского района поступило сообщение о том, что на взлетно-посадочной полосе в Первомайском районе потерпел крушение легкомоторный самолет Як-52. На место крушения убыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона", — сообщается на сайте ГУ МЧС.