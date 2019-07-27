В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, два человека погибли

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Подмосковье разбился легкомоторный гидросамолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

Авария произошла возле деревни Дракино недалеко от Серпухова. Самолет упал в реку Ока и затонул, уточнили в МЧС. Первоначально сообщалось, что машина рухнула в карьер с водой.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Подмосковья, на борту было два человека, оба они погибли. Спасатели и следственное управление на транспорте СК подтвердили эту информацию.