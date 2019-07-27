СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. По факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По факту крушения самолета в Серпуховском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказала она.

Она уточнила, что разбился легкомоторный самолёт-амфибия, вылетевший с аэродрома Новинки. Крушение, по данным следствия, произошло примерно в 12.55 мск, после того как самолёт задел линии электропередач. Погибли два человека. Ранее сообщалось, что самолет упал в Оку.