Жестко севший в Подмосковье самодельный самолет не был зарегистрирован

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Совершивший жесткую посадку вблизи деревни Кармолино в Щелковском районе Подмосковье легкомоторный самолет не был зарегистрирован в установленном порядке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте Елена Марковская.

По данным следствия, в субботу днём пилот 1963 года рождения, самостоятельно заправив самодельный легкомоторный самолет типа "Китфокс", решил совершить полет над полем в Щелковском районе. Когда он поднялся на высоту не более 20 метров, в связи с отсутствием подачи топлива отключился двигатель.

Пилот находится в медицинском учреждении, на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.