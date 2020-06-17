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В Татарстане легкомоторный самолет сел на дорогу из-за отказа двигателя
Самолёт Бугурусланского лётного училища Cessna приземлился на дорогу в Татарстане из-за отказа двигателя, никто не пострадал, сообщила в среду РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:32
республика татарстан (татарстан)
бугульма
происшествия
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РИА Новости
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республика татарстан (татарстан), бугульма, происшествия

В Татарстане легкомоторный самолет сел на дорогу из-за отказа двигателя

08:32 17.06.2020
959
CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172Самолет Cessna
Самолет Cessna
CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172
Самолет Cessna. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Самолёт Бугурусланского лётного училища Cessna приземлился на дорогу в Татарстане из-за отказа двигателя, никто не пострадал, сообщила в среду РИА Новости старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.
"Около 06.40 мск 17 июня, по информации Камского транспортного прокурора, легкомоторный самолет Cessna Бугурусланского летного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульма", - сказала Иванова.
По её словам, на месте проводится прокурорская проверка.
"По предварительной информации, в кабине находились два инструктора, пострадавших нет", - добавила она.
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Республика Татарстан (Татарстан)БугульмаПроисшествия
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