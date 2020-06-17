https://ria.ru/20200617/1573040495.html
В Татарстане легкомоторный самолет сел на дорогу из-за отказа двигателя
Самолёт Бугурусланского лётного училища Cessna приземлился на дорогу в Татарстане из-за отказа двигателя, никто не пострадал, сообщила в среду РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:32
2020-06-17T08:32
республика татарстан (татарстан)
бугульма
происшествия
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республика татарстан (татарстан)
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), бугульма, происшествия