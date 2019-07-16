Два человека попали в больницу после падения самолета в Чечне

Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019

© Фото : МЧС России Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019

ГРОЗНЫЙ, 16 июл – РИА Новости. Два человека - пилот и жительница дома, на который упал его самолет - госпитализированы в Чечне, сообщили РИА Новости во вторник в Шелковской районной больнице.

"Госпитализировано два человека, состояние нормальное. Женщина получила ушибы, ссадины, у пилота сотрясение мозга, сломана лопатка, угрозы жизни нет", - рассказал собеседник агентства.

Всего при падении Ан-2 на частный жилой дом в станице Новощедринская пострадали четыре человека: пилот и трое местных жителей. По предварительным данным, летчик нарушил правила полетов.