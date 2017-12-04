В Хабаровском крае сняли режим ЧС после крушения самолета в Нелькане

ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Режим ЧС, действовавший на территории Аяно-Майского района Хабаровского края после падения самолета L-410 в поселке Нелькан, снят, сообщается в понедельник на сайте Сибирского регионального центра МЧС России.
"В течение суток режим (ЧС) снят на территории Аяно-Майского района Хабаровского края в связи с ликвидацией последствий авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту поселка Нелькан", — говорится в сообщении.
Отмечается, что режим ЧС снят по распоряжению губернатора региона.
Ранее сообщалось, что родственники погибших и пострадавшей получили все положенные выплаты.