В Хабаровском крае сняли режим ЧС после крушения самолета в Нелькане

ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Режим ЧС, действовавший на территории Аяно-Майского района Хабаровского края после падения самолета L-410 в поселке Нелькан, снят, сообщается в понедельник на сайте Сибирского регионального центра МЧС России.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло днем 15 ноября 2017 года при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Возбуждено дело. Расследование ведет комиссия МАК. По предварительным данным, на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки.

"В течение суток режим (ЧС) снят на территории Аяно-Майского района Хабаровского края в связи с ликвидацией последствий авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту поселка Нелькан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что режим ЧС снят по распоряжению губернатора региона.

Ранее сообщалось, что родственники погибших и пострадавшей получили все положенные выплаты.