Жители Ненецкого округа скорбят о погибших в авиакатастрофе

МУРМАНСК, 20 дек — РИА Новости. День траура по погибшим в авиакатастрофе в аэропорту Нарьян-Мара объявлен в Ненецком округе в среду, жители вспоминают жертв трагедии, отменены развлекательные мероприятия.

Самолет Ан-2 (ТВС-2МС), выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара во вторник утром. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. По официальным данным, погибли три человека — молодая женщина, 4-летний ребенок и мужчина.

Врио губернатора округа Александр Цыбульский на экстренном заседании комиссии по ЧС объявил среду днем траура в округе. "Отменены развлекательные мероприятия, приспущены флаги", — сообщили в пресс-службе администрации округа.

Во вторник вечером трое пострадавших были направлены в больницу Архангельска. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, в среду также планируется принять решение о транспортировке других пострадавших.

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Вечером во вторник все пострадавшие, находящиеся в Ненецкой окружной больнице, были прооперированы. "У пострадавших в основном диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и внутренние повреждения", — сообщили журналистам в департаменте здравоохранения, труда и соцзащиты НАО. На 11.00 мск в среду назначено очередное заседание комиссии по ЧС.

Как стало известно, среди пассажиров потерпевшего крушение в Нарьян-Маре самолета Ан-2 находились сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.

Во вторник следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".

В настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности. По мнению гендиректора Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерия Остапчука, в процессе взлета самолет потерял скорость и столкнулся с землей. Предположительная причина — отказ двигателя.