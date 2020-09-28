https://ria.ru/20200928/samolet-1577894381.html

СК завел дело после падения легкомоторного самолета в Волгу

Дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после падения легкомоторного самолета в Волгу под Нижним Новгородом, в результате которого РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:41

2020-09-28T15:41

2020-09-28T15:41

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кстовский район

нижегородская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости.</strong> Дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после падения легкомоторного самолета в Волгу под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a>, в результате которого погибли два человека, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Сообщение о падении легкомоторного самолета в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково <a href="http://ria.ru/location_Kstovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кстовского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> поступило в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> в воскресенье в 14.40. К месту происшествия выехали экстренные службы. Самолет был отбуксирован на берег силами сотрудников ГИМС с помощью катера. В результате падения погибли два человека - мужчина и женщина. По данным регионального управления СК на транспорте, авиационный инцидент произошел с легкомоторным самолетом амфибией Super Petrel LS.

нижний новгород

кстовский район

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кстовский район, нижегородская область, происшествия