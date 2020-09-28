Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/samolet-1577894381.html
СК завел дело после падения легкомоторного самолета в Волгу
Дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после падения легкомоторного самолета в Волгу под Нижним Новгородом, в результате которого РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:41
2020-09-28T15:41
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кстовский район
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577847575_0:178:960:718_1400x0_80_0_0_ca772e4fc0a8c68cf726262adc3b6b17.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости.</strong> Дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после падения легкомоторного самолета в Волгу под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a>, в результате которого погибли два человека, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Сообщение о падении легкомоторного самолета в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково <a href="http://ria.ru/location_Kstovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кстовского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> поступило в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> в воскресенье в 14.40. К месту происшествия выехали экстренные службы. Самолет был отбуксирован на берег силами сотрудников ГИМС с помощью катера. В результате падения погибли два человека - мужчина и женщина. По данным регионального управления СК на транспорте, авиационный инцидент произошел с легкомоторным самолетом амфибией Super Petrel LS.
нижний новгород
кстовский район
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577847575_0:95:960:815_1400x0_80_0_0_c31c292aa114afe566616632537f8967.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кстовский район, нижегородская область, происшествия

СК завел дело после падения легкомоторного самолета в Волгу

15:41 28.09.2020
348
© Фото : МЧС РоссииНа месте падения легкомоторного самолета в Нижегородской области
На месте падения легкомоторного самолета в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после падения легкомоторного самолета в Волгу под Нижним Новгородом, в результате которого погибли два человека, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.
Сообщение о падении легкомоторного самолета в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области поступило в МЧС в воскресенье в 14.40. К месту происшествия выехали экстренные службы. Самолет был отбуксирован на берег силами сотрудников ГИМС с помощью катера. В результате падения погибли два человека - мужчина и женщина. По данным регионального управления СК на транспорте, авиационный инцидент произошел с легкомоторным самолетом амфибией Super Petrel LS.
"По факту падения самолёта-амфибии в Кстово Приволжским СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
010503
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кстовский районНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кировской области трое подростков жестоко избили сверстника
Автомобиль на подъемнике
В России могут изменить требования к эксплуатации автомобилей
В детском городке в московском парке имени 50-летия Октября
В Мурманской области ребенка ударили битой за езду на самокате
Работа УМВД России
В Дагестане школьники избили одноклассника-инвалида
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Япония призвала стороны конфликта в Карабахе прекратить военные действия
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
В Оренбургской области вернули режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Южная Корея предложила России совместно разрабатывать вакцины
Здание Министерства сельского хозяйства РФ
Минсельхоз планирует перевести на удаленку не менее половины сотрудников
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
СМИ: в Москве таксист распылил баллончик в лицо пассажирам с ребенком
Таблетки
Росздравнадзор заблокировал 42 сайта, незаконно продающих лекарства
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Штурман Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до крушения
Азербайджанские военные ведут огонь на агдеринском направлении
Азербайджан показал видео удара по артиллерии ВС Армении
Прохожие
Синоптик рассказал об аномальной погоде в октябре
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Юрист не исключил возможный арест обвиняемого по делу MH17 в Нидерландах
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Поклонская рассказала, как сражалась со страхом в экстремальном шоу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
Лента новостейМолния