https://ria.ru/20200928/samolet-1577894381.html
СК завел дело после падения легкомоторного самолета в Волгу
Дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после падения легкомоторного самолета в Волгу под Нижним Новгородом, в результате которого РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:41
2020-09-28T15:41
2020-09-28T15:41
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кстовский район
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости.</strong> Дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после падения легкомоторного самолета в Волгу под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a>, в результате которого погибли два человека, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Сообщение о падении легкомоторного самолета в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково <a href="http://ria.ru/location_Kstovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кстовского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> поступило в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> в воскресенье в 14.40. К месту происшествия выехали экстренные службы. Самолет был отбуксирован на берег силами сотрудников ГИМС с помощью катера. В результате падения погибли два человека - мужчина и женщина. По данным регионального управления СК на транспорте, авиационный инцидент произошел с легкомоторным самолетом амфибией Super Petrel LS.
нижний новгород
кстовский район
нижегородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кстовский район, нижегородская область, происшествия