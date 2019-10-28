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РИА Новости

Для расследования падения самолета в Пермском крае создали комиссию

15:46 28.10.2019
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© Уральское следственное управление на транспорте СК РФНа месте крушения легкомоторного самолета "Сеssna 172" в Пермском крае
На месте крушения легкомоторного самолета Сеssna 172 в Пермском крае
© Уральское следственное управление на транспорте СК РФ
На месте крушения легкомоторного самолета "Сеssna 172" в Пермском крае. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил о создании комиссии для расследования падения частного легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
В субботу в 9.30 мск с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении аэродрома в поселке Фролы Пермского района вылетел частный легкомоторный самолет Cessna и пропал. Место падения воздушного судна было обнаружено в понедельник утром. На борту самолета находился один пилот, он погиб.
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"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении на сайте МАК.
Ранее сообщалось, что самолет пилотировал председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов. По данным властей, самолет был обнаружен поисковой группой ГУ МВД по Пермскому краю в лесу в 7 километрах от поселка Аннинск Пермского района.
В понедельник представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что самолет, по предварительным данным, вылетел с аэродрома без уведомления наземных диспетчерских служб.
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Межгосударственный авиационный комитетМВД РФПермский крайПроисшествия
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