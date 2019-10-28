Для расследования падения самолета в Пермском крае создали комиссию

На месте крушения легкомоторного самолета "Сеssna 172" в Пермском крае. Архивное фото

На месте крушения легкомоторного самолета "Сеssna 172" в Пермском крае

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил о создании комиссии для расследования падения частного легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.

В субботу в 9.30 мск с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении аэродрома в поселке Фролы Пермского района вылетел частный легкомоторный самолет Cessna и пропал. Место падения воздушного судна было обнаружено в понедельник утром. На борту самолета находился один пилот, он погиб.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении на сайте МАК

Ранее сообщалось, что самолет пилотировал председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов. По данным властей, самолет был обнаружен поисковой группой ГУ МВД по Пермскому краю в лесу в 7 километрах от поселка Аннинск Пермского района.